Vuelve el rock de Farah, con show en vivo y nuevas canciones

Hace 15 años, después de girar durante más de un año por la Argentina con las canciones de su primer disco y en plena grabación del material para una segunda placa, la banda entra en un silencio por tiempo indeterminado.
La banda santafesina de rock alternativo fundada por el reconocido artista Chino Mansutti, vuelve al ruedo con material inédito en las plataformas digitales. También compartirá escenario con Invisibles, otra veterana banda que está de regreso.
Hace 15 años, después de girar durante más de un año por la Argentina con las canciones de su primer disco y en plena grabación del material para una segunda placa, la banda entra en un silencio por tiempo indeterminado.
Hoy en 2025, con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario de la salida de su primer EP, Farah se vuelve a reunir con la formación original, para reeditar su discografía con material inédito incluyendo lados B re-mezclados y la grabación de un nuevo single “Chiki”, una canción del año 2003 dedicada a un amigo que ya no está, que la banda presentaba como parte de su repertorio en los primeros shows.
Además de relanzar su música en las plataformas digitales, Farah vuelve a los escenarios en una noche histórica junto a la banda santafesina Invisibles, el próximo jueves 20 de noviembre en Tribus Club de Arte de la Ciudad de Santa Fe. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ticketway y sus puntos de venta físicos.
Farah es una banda de Santa Fe que se forma a fines del año 2003. Después de varios cambios en la formación, grabaron su primer demo en ’05 e incrementaron sus presentaciones por su ciudad y la zona de influencia.
A mediados del 2006 grabaron un segundo single y comenzaron a trabajar en la preproducción de lo que sería el primer disco de la banda, editado finalmente en 2007 con el título “Del otoño que lastima”.
Según ellos mismos se definen, son un grupo de un sonido variado, producto de las numerosas influencias de cada uno de los integrantes. La formación está integrada hoy por Carolina Bordón (teclados), Gonzalo “Chino” Mansutti (guitarra, piano y voz), Valentín Macagno (guitarras), Santiago Fairfax (batería) y Gervasio “Russo” Arroyo (bajo).
Instagram: https://www.instagram.com/farah.musica/
Spotify: FaraH
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.