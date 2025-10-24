Luego de 15 años

Vuelve el rock de Farah, con show en vivo y nuevas canciones

La banda santafesina de rock alternativo fundada por el reconocido artista Chino Mansutti, vuelve al ruedo con material inédito en las plataformas digitales. También compartirá escenario con Invisibles, otra veterana banda que está de regreso.