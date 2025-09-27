Bajo el lema "Escribir la ciudad"

Santa Fe tendrá una nueva edición de su tradicional Feria del Libro

El encuentro se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre, con su sede principal en el Centro de Convenciones Estación Belgrano. La conferencia inaugural estará a cargo del escritor Juan José Becerra. Impulsada por Provincia, UNL y Municipalidad de Santa Fe, la podrá disfrutarse de manera libre y gratuita.