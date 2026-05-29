Durante junio, Santa Fe será una de las sedes del Festival Uaifai de Micromonólogos, un proyecto federal que articula edición, escena y territorio, reuniendo a artistas de distintas ciudades del país en una red de creación contemporánea.
Llega una nueva edición del Festival de Micromonólogos a Santa Fe
Teatro breve, dramaturgia contemporánea y creación colectiva vuelven a encontrarse en Valeri Montrul Multiespacio. Habrá dos funciones cada día el 12 y 13 de junio, con dos programas diferentes.
Las funciones se realizarán en Valeri Montrul Multiespacio (San Lorenzo 2513) los días 12 y 13 de junio, con funciones a las 20 y 21.30. Las entradas generales tienen un valor de $ 20.000; las reservas pueden hacerse al +54 9 342 5000094.
Dos propuestas
La edición Santa Fe presentará dos programas integrados por distintos micromonólogos interpretados por artistas de la ciudad, en una experiencia escénica donde múltiples obras breves conviven en una misma noche.
Piezas atravesadas por el presente, sus tensiones y sus urgencias, donde la actuación y la palabra concentran toda la potencia del hecho teatral. Una escena que hace de la brevedad su mayor fuerza expresiva.
La programación reúne textos de la Colección Microchip de Editorial Uaifai, que encuentran en el festival nuevas versiones escénicas creadas especialmente por artistas locales.
Participarán de esta edición intérpretes y creadores como Shubhá Brusa, Martina Didier, Juan Manuel Gruber, Julieta Kilgelmann, Agustina Koch, Albertico Ramos Mexia, Leandro Comelli y José Seguro, en una propuesta que pone en diálogo distintas poéticas y modos de producción del teatro contemporáneo independiente.
La puesta en escena general estará a cargo de Julieta Kilgelmann, y la producción de la sede Santa Fe será realizada por Juan Manuel Gruber y Shubhá Brusa.
Dramaturgias emergentes
El Festival Uaifai nació en 2020 como una iniciativa impulsada por Teatro Uaifai y se expandió luego a partir de la creación de la Colección Microchip de Editorial Uaifai, una serie de antologías dedicadas al micromonólogo contemporáneo. Desde entonces, el proyecto se consolidó como una plataforma de circulación para dramaturgias emergentes y como una red federal de creación colectiva.
En un contexto donde sostener espacios y proyectos culturales independientes implica un desafío constante, el Festival Uaifai apuesta por el encuentro, la circulación artística y la construcción de comunidad a través del teatro.
Programa A
“El orbe”
Autoría: Alejandra Irene Hocher.
Actuación: Antonella Pennisi.
Dirección: Juan Manuel Gruber.
“Los votos”
Autoría: Marcelo Allasino.
Actuación: Shubhá Brusa y Martina Didier.
Dirección: Juan Manuel Gruber.
“La conciencia de clase del guante de goma”
Autoría: Martín Filiberti.
Actuación: Juan Manuel Gruber.
Dirección: Julieta Kilgelmann.
Programa B
“Klepto”
Autoría: Agostina Prato.
Actuación: Albertico Ramos Mexia.
Dirección: Juan Manuel Gruber.
“La turbulenta ética de un sicario”
Autoría: Jorge Zanzio.
Actuación: José Seguro.
Dirección: Juan Manuel Gruber.
“La pantalla no miente”
Autoría: Agostina Prato.
Actuación: Leandro Comelli.
Dirección: Juan Manuel Gruber.
“Entre Julio y yo”
Autoría: María Florencia Forni.
Actuación: Agustina Koch.
Dirección: Juan Manuel Gruber.
Más info:
Instagram: @teatrouaifai