Flor Paz presenta "89"

Un renacer musical desde el folclore hacia lo urbano

La hija del histórico Onofre Paz cerró el 2025 con un lanzamiento que representa una nueva etapa en su camino artístico. Se trata de “89”, su nuevo álbum de estudio compuesto por diez canciones, disponible desde el 12 de diciembre, en el que explora nuevos sonidos, sin perder el corazón folclórico que la define.