Un renacer musical desde el folclore hacia lo urbano
La hija del histórico Onofre Paz cerró el 2025 con un lanzamiento que representa una nueva etapa en su camino artístico. Se trata de “89”, su nuevo álbum de estudio compuesto por diez canciones, disponible desde el 12 de diciembre, en el que explora nuevos sonidos, sin perder el corazón folclórico que la define.
La portada del disco; “89” es una referencia al año de nacimiento de Flor, y condensa el espíritu de renacimiento con el que encara este nuevo ciclo. Foto: Gentileza Grace Music
Este proyecto nace del deseo personal de seguir expandiendo su música, llevándola hacia una fusión latinoamericana donde conviven elementos del folclore, el gospel y la música urbana. “89” es, además, una referencia al año de nacimiento de Flor, y condensa el espíritu de renacimiento con el que encara este nuevo ciclo: animarse a salir del género que la vio crecer para abrazar otras formas que también habitan en su identidad.
El álbum fue creado junto a MozartMuzik, reconocido productor del género urbano, y Poli, artista y compositora con quien Flor trabajó en la escritura y desarrollo del concepto. La química del equipo creativo permitió abrir nuevas búsquedas vocales y compositivas en un proceso intenso, transformador y lleno de aprendizaje.
A lo largo del disco, se percibe una mixtura de influencias: la raíz mansera, la música afroamericana que marcó su adolescencia, y lo urbano de su generación. Esta mezcla da como resultado una propuesta fresca, emocional y potente, donde se honra la raíz folclórica con una estética contemporánea.
A diez años del inicio de su carrera, Flor se encuentra en un momento de plenitud y renovación. El reconocimiento cosechado la impulsa a seguir creciendo, pero también le marca un compromiso: entregarse por completo a cada etapa, y no dejar de reinventarse.
Flor Paz proyecta una etapa de difusión intensa para los primeros meses del 2026, con el objetivo de llevar este nuevo álbum a los festivales más emblemáticos del norte argentino. Este lanzamiento, que combina concepto, esencia y valentía artística, invita a reconectar con las raíces y mirar hacia adelante. Como resume la propia artista: no hay vanguardia sin tradición.
Herencia y formación
Flor Paz es una joven cantautora argentina con voz moderna que mantiene la esencia folclórica desde su raíz, heredada por su padre Onofre Paz “El Mansero”, fundador de Los Manseros Santiagueños.
Con sólo cuatro años fue invitada a cantar en el disco “Cantos de Fe” junto a artistas consagrados como Mercedes Sosa, Jorge Rojas, Octavio Osuna y El Trío San Javier. A partir de allí comenzó sus estudios, y con sólo 20 años lanzó su carrera profesional presentándose en diferentes escenarios de la Argentina, entre ellos la reconocida Plaza Próspero Molina de Cosquín, Córdoba.
Desde entonces, Flor Paz ha participado de los más prestigiosos festivales de folclore del país, entre ellos Jesús María (Córdoba), La Chaya (La Rioja), La Salamanca, Festival del Artesano (Santiago del Estero) y el Festival del Yokavil (Catamarca). En 2015 realizó una gira por Europa, presentándose en La Maison d’la Argentine, La Maison Basque de París y en el Auditorio de Biarritz, frente a público argentino y europeo.
En 2017 editó “Despertar”, su segundo trabajo discográfico, que la llevó a emprender una gira por territorio nacional e internacional, incluyendo países como Portugal, Francia y España. En 2018, y gracias al gran éxito de “Despertar”, Flor Paz se hizo merecedora del Gardel a Mejor Artista Nuevo de Folclore. En el 2022 ganó su segundo Premio Gardel con su álbum “Soy semilla” donde fue distinguida nuevamente en la industria con el galardón a Mejor Álbum Artista de Folclore.