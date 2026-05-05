El próximo viernes 8 de mayo a las 19 horas, el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal será el escenario de “Flota. Rapsodia santafesina”, de la compañía “Hasta las manos”. La aclamada obra llega al recinto en el marco de un nuevo aniversario de la inundación ocurrida en abril de 2003.
“Flota. Rapsodia santafesina” se presentará en el Concejo Municipal
Se trata de una obra de títeres y teatro de objetos que recuerda la inundación de 2003. La actividad requiere inscripción previa.
La actividad es con cupo limitado, por lo que para participar es necesario inscribirse en este link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFMFd5KdV4or-b5ezluw7tMrQbQ_VcKkYS5Tgcll_i8uTPEQ/viewform
Acerca de la obra y sus creadores
“Flota. Rapsodia santafesina” tiene como eje la inundación ocurrida en la ciudad, en abril de 2003, con foco en los títeres, los objetos y la amplitud del lenguaje escénico.
La dirección general es de Javier Swedzky, la co-dirección de Sebastián Santa Cruz, y las interpretaciones están a cargo de Mónica Álvarez, Juan Venturini y Manuel Venturini.
A lo largo de los años, la obra recorrió diversos festivales regionales y nacionales, recibiendo muy buena aceptación y críticas. Entre los reconocimientos recibidos se destaca el galardón como Ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro de Santa Fe (2024) y el premio de la Revista de crítica teatral “Funámbulos” (2025).