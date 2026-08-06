El 25 de febrero de 2027

Foo Fighters regresa por quinta vez

La banda liderada por Dave Grohl confirmó su regreso al país, un anuncio que sus fans venían esperando desde hace semanas. La historia de la banda en Argentina sumará un nuevo capítulo en el Estadio River Plate, en el marco de su gira mundial Take Cover Tour. Usted Señálemelo y Pacífica serán los soporteslocales.