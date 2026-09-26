Ya se encuentra disponible en YouTube el videoclip de “Todos los días un poco”, que Franco Luciani y Victoria Birchner grabaron junto a León Gieco, con el acompañamiento del guitarrista Hernán Reinaudo.
Franco Luciani y Victoria Birchner estrenan "Todos los días un poco" junto a León Gieco
Grabada junto al guitarrista Hernán Reinaudo, la canción (compuesta por Gieco y Luis Gurevich) fue grabada especialmente para este proyecto y es un anticipo del álbum “Como en casa”, que será lanzado el viernes 2 de octubre. Es una propuesta que refleja la intimidad artística de la pareja de músicos.
La canción, compuesta por León Gieco y Luis Gurevich, fue grabada especialmente para este proyecto y es un anticipo del álbum “Como en casa”, que será lanzado el viernes 2 de octubre y presentado el sábado 5 de diciembre a las 21, en el Teatro Margarita Xirgu (Chacabuco 875, Caba).
Repertorio
En “Como en casa”, Franco Luciani y Victoria Birchner reúnen un repertorio de canciones argentinas que fueron compartiendo durante varios años de vida en común, entre clásicos del cancionero popular y obras más recientes.
Luego de llevar estas canciones al escenario durante aproximadamente un año, ambos las registraron junto al guitarrista Hernán Reinaudo, en tomas completas y en vivo, en el estudio Los Elefantes, de Lito Vitale.
A partir de la unión de dos universos particulares y complementarios, Franco y Victoria proponen en el álbum un formato íntimo de solos, dúos, espacios de improvisación e intervenciones instrumentales.
El repertorio incluye temas clásicos de la música argentina, como “Como pájaros en el aire”, junto a Lito Vitale, y “Todos los días un poco”, junto a León Gieco; obras del nuevo repertorio, como “Gajito i luna”, y dos obras inéditas con música de Luciani: “Mi copla enredadera”, con poesía de Raimundo Rosales, y “Tierrita”, con poesía de Néstor Elías, entre otros ritmos del folclore.
Formato hogareño
Dice Franco: “En el caso de ‘Como en casa’ con Victoria, queremos compartir y ofrendar esta experiencia de una manera totalmente explícita: compartir estas canciones en familia, en casa, cantadas, con la armónica y la guitarra, y nuestro hijo con sus juguetes al lado nuestro, en un formato simple pero, precisamente por eso, íntimo y genuino”.
“El disco se gestó a partir de momentos íntimos en familia, pero se inició -de manera inconsciente en aquel entonces- en colaboraciones compartidas entre nosotros durante años y, finalmente, en la concreción de varios conciertos con un repertorio ya constituido. Es un álbum de un significado muy especial para mí, porque corresponde a un momento particular de nuestras vidas”.
“Nosotros, desde la música, queremos hacer una fotografía indeleble, no solo para guardárnosla nosotros, sino para compartirla, porque está hecha con amor y con el corazón”.
Gestación
Dice Victoria: “Este disco se gestó canción a canción durante varios años de vida compartida. Sin darnos cuenta, cada vez que compartíamos alguna canción estábamos creando este álbum que hoy se llama ‘Como en casa’. De tanto amar y disfrutar de estas canciones, luego de la llegada de nuestro hijo Arandú, pensamos en juntar toda esta música y hacer por primera vez un concierto entero juntos”.
“Tocamos durante aproximadamente un año hasta que decidimos registrar esto que hacemos con tanto amor, así que hoy nuestro Como en casa es una especie de foto sonora de este momento de nuestras vidas”.
“En lo personal, siento que este álbum definitivamente nos representa: en el repertorio se puede descubrir mucho de nosotros. En lo profesional, este disco para mí es un sueño. Compartir la música con Franco es un regalo maravilloso”.
“Todos los días un poco” - ficha técnica
Autores: Luis Gurevich - León Gieco.
Franco Luciani: armónica, voz y arreglos.
Victoria Birchner: voz.
León Gieco: armónica y voz.
Hernán Reinaudo: guitarra.
Grabado en estudio Los Elefantes, por Lulo Vitale.
Mezclado y masterizado por Lulo Vitale y Juan Belvis.
Video y producción audiovisual: Emilio Polledo.
Agosto de 2026. Buenos Aires, Argentina.
Intérprete internacional
Franco Luciani es instrumentista, intérprete de armónica, compositor y cantante. Considerado por los medios como uno de los artistas argentinos más destacados de su generación, es reconocido como el mayor intérprete de armónica de la actualidad en Argentina y entre los mejores del mundo.
Multipremiado, fue ganador en tres oportunidades del Premio Gardel (2015, 2018 y 2021), Revelación 2002 y Consagración 2010 del Festival de Folklore de Cosquín, y recibió en dos oportunidades el Diploma al Mérito Konex como “Instrumentista Destacado”, dentro de las “100 Celebridades de la música argentina” de las últimas dos décadas (2005-2015 y 2015-2025).
Fue nominado en dos ocasiones a los Latin Grammy: en 2024 por el disco “Tangos Cruzados”, grabado junto al pianista italiano Fabrizio Mocata, y en 2022 por Pablo Motta Quinteto Feat. Franco Luciani “Milonguero”. Asimismo, forma parte del álbum “An Immersive Tribute to Astor Piazzolla”, nominado al Grammy estadounidense 2026.
Es “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires”, reconocimiento otorgado por la Legislatura de la Ciudad, y “Músico Distinguido de la Ciudad de Rosario”, por ley del Concejo Municipal.
Ha compartido escenarios, realizado giras nacionales e internacionales -por Europa, Asia, Australia, Latinoamérica y Norteamérica- y participado en grabaciones junto a su proyecto solista y a destacados artistas de Argentina y del exterior.
Entre estos: Mercedes Sosa -como invitado especial en 2008, durante su última gira europea en Roma, Milán y Londres-, Egberto Gismonti, Omara Portuondo, Lila Downs, Eva Ayllón, Snarky Puppy, Paul Wertico, Gotan Project, Pedro Aznar, Fito Páez y Jairo, entre muchos otros.
Reconocido como un maestro global del instrumento, forma parte de la galería “Master of the Harmonica” del canal online de la reconocida marca alemana de armónicas Hohner, a partir de una entrevista realizada en la misma fábrica, en Trossingen, Alemania. Actualmente es endorser internacional de la prestigiosa empresa japonesa Suzuki.
Voz de Latinoamérica
Victoria Birchner es una de las nuevas voces destacadas de la canción latinoamericana. Tiene cuatro discos editados. En el 2024, junto a Franco Luciani, abrió el Festival de Folklore de Cosquín interpretando el Himno Nacional Argentino.
Luego protagonizó un exitoso ciclo durante 2024, 2025 Y 2026 “Miércoles de Victoria”, donde pasaron invitados como Sandra Mihanovich, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Maggie Cullen, Juan Falú, Yamila Cafrune, Lito Vitale, entre otros reconocidos artistas.
En sus discos y sencillos participaron referentes de la música popular, entre ellos Jorge Fandermole, Cecilia Todd (Venezuela), Teresa Parodi, Lula Bertoldi, Sandra Mihanovich, Marta Gómez (Colombia), Franco Luciani, entre otros.
Sus trabajos recibieron numerosos elogios por parte de la prensa especializada, como por ejemplo “Excelente disco de esta fina y poderosa cantora santafesina” (Diario Página12), “Un ideario testimonial, sensible e inspirado” (Agencia Nacional de Noticias Télam) y “Una reivindicación a la propia cultura” (FiloNews).
En cuanto a Victoria, se ha dicho: “Un nuevo talento dentro de la interpretación femenina de la canción popular” (Ñ), “La voz de Birchner corre llena de vida, profunda y sincera” (Diario La Prensa), por citar algunos ejemplos.
Victoria ha girado por Italia, España y también Suecia, donde fue convocada por el Festival Music in the Garden, de Uppsala, como la única representante de Argentina; además ha recorrido numerosos escenarios de nuestro país, incluyendo el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y la Fiesta Nacional del Chamamé.
Participó en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por Cepal y ONU Mujeres.