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Franco Luciani y Victoria Birchner estrenan "Todos los días un poco" junto a León Gieco

Grabada junto al guitarrista Hernán Reinaudo, la canción (compuesta por Gieco y Luis Gurevich) fue grabada especialmente para este proyecto y es un anticipo del álbum “Como en casa”, que será lanzado el viernes 2 de octubre. Es una propuesta que refleja la intimidad artística de la pareja de músicos.