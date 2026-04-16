Este sábado 18

"Fredda Mercurio": un estreno imperdible en Santo Tomé

El Centro Cultura 12 de Septiembre será sede de este espectáculo interdisciplinario dirigido por Daniel Payero Zaragoza: una celebración de la vida, la resiliencia, la diversidad y la libertad, inspirada en Freddie Mercury. Rocío Corrales, Luis Almada y Favio Britos se lucen en escena.