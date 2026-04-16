Con la dirección del maestro Daniel Payero Zaragoza, el 18 de abril a las 21 el Centro Cultura 12 de Septiembre (25 de Mayo 1940, Santo Tomé) abre sus puertas a un espectáculo interdisciplinario y extravagante creado por artistas santotomesinos y santafesinos.
"Fredda Mercurio": un estreno imperdible en Santo Tomé
El Centro Cultura 12 de Septiembre será sede de este espectáculo interdisciplinario dirigido por Daniel Payero Zaragoza: una celebración de la vida, la resiliencia, la diversidad y la libertad, inspirada en Freddie Mercury. Rocío Corrales, Luis Almada y Favio Britos se lucen en escena.
“Un viaje, un paisaje poético, disruptivo, libre, desafiante, divertido... Luminoso y colorido, para conmoverte y reconectar con la curiosidad y el juego”, comentó Rocío Corrales, integrante del staff. La obra se inspira en el incomparable Freddie Mercury y fue co-creada desde el lenguaje contemporáneo como una celebración de la vida, la resiliencia, la diversidad y la libertad.
A través de la música, la danza, el canto, la actuación y audiovisuales los artistas proponen un ambiente novedoso y agradable a los cinco sentidos. Las entradas se obtienen de forma anticipada: una inversión de $ 10.000; hay descuentos especiales para academias artísticas.
El director habló al público y dijo: “Deseamos que se diviertan con esta propuesta multifacética pensada para que la pases bien con nosotrxs”. En escena acompaña Luis Almada, que comentó “Te invitamos a disfrutar de esta obra, no te pierdas esta experiencia”. Más adelante Favio Britos comentó: “Un evento de calidad y con calidez. Artistas... ¡únicos, épicos e irrepetibles! ¿Te lo vas a perder?”.
Se trata de un equipo de creadores formados en múltiples áreas del universo artístico, militantes de la dignificación de la danza como trabajo. Brindarán su labor con profesionalismo, brillo natural y la generosidad que los caracteriza.
Se invita a ser parte del estreno antes de que arranque la gira de Santo Tomé al mundo, que “va a dar que hablar”. El teléfono de contacto es 342 5 203 828; también las cuentas de Instagram @dpzdanza y @rocio.corraless.
Daniel Payero Zaragoza
Actual Director del Festival Danzar Santa Fe, Festival Horizontal, Encuentro en Danzas y Ciclos La Marta en Santa Fe. Fundador del Movimiento Santafesino de Danza. Director de la Compañía Independiente DPZdanza.
Bailarín, coreógrafo nacido en la ciudad de Santa Fe, donde comenzó sus estudios en teatro y danza. En 1994 emigró a la ciudad de Buenos Aires para continuar con los estudios. Egresado del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. Estudió el Curso de perfeccionamiento para Varones del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Escuela Nacional de Danzas Aída V. Mastrazzi.
Se desempeña como bailarín, coreógrafo y docente en diferentes compañías de danza contemporánea, neoclásicas, jazz, teatro musical, en Argentina y el exterior. Se destacó en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina. Integrante de RCI Florida, Estados Unidos. Integrante del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.
Integrante del Ballet Contemporáneo de Caracas, Venezuela. Cofundador del Movimiento Federal de Danza, actualmente Fundación MFD, junto a Gabily Anadón y Mariela Ruggeri.
María Rocío Corrales
Santafesina, actual residente de Santo Tomé. Artista: bailarina, actriz y cantante. Docente. Comunicadora Social. Escritora para infancias publicada (“Luna Clara”, 2025). Creadora de contenidos para redes sociales. Gestora Cultural Independiente. Modelo.
Egresada en Danza Contemporánea y teatro del Liceo Faustino M. San Juan. Instructora de ritmos latinos. Estudiante del Profesorado de Danza Contemporánea del Liceo Antonio Fuentes del Arco (Santa Fe). Militante por la dignificación de los trabajadores de la danza y el arte en Santo Tomé.
Desarrolló sus estudios y carrera como artista independiente en Latinoamérica: Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil y Chile. Creadora y Directora de AnDanzas desde 2023: espacio interdisciplinario de creación cooperativa. Ex docente de la Escuela Coral Municipal Carlos Guastavino.