George R.R. Martin confirmó que habrá más series derivadas de Game of Thrones

George R.R. Martin, autor de la exitosa saga que dio origen a Game of Thrones, confirmó en declaraciones recientes que hay más series derivadas en camino, consolidando así el compromiso de HBO con la expansión del universo narrativo de Poniente.
El creador de la saga literaria aseguró que HBO sigue desarrollando nuevas producciones ambientadas en el universo de Game Of Thrones. La próxima gran apuesta será A Knight of the Seven Kingdoms, pero no será la única.
Durante su participación en el podcast oficial de HBO Max, el escritor aseguró que “hay muchas más historias que contar” y que actualmente existen múltiples proyectos en desarrollo, algunos ya avanzados y otros en etapas iniciales.
“La historia de Westeros es vasta. Solo hemos comenzado a explorarla”, señaló Martin, alimentando las expectativas de millones de fanáticos en todo el mundo.
Una de las próximas apuestas más esperadas es A Knight of the Seven Kingdoms, serie que adapta los cuentos de Dunk y Egg, relatos ambientados un siglo antes de los eventos de Game of Thrones. Su estreno está previsto para el 18 de enero de 2026 por HBO y HBO Max, y ya fue renovada para una segunda temporada.
La historia sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, quien con el tiempo se convertirá en el rey Aegon V Targaryen. Con una narrativa más íntima y aventurera, esta serie apunta a explorar un Westeros menos convulsionado, pero igualmente fascinante.
La precuela House of the Dragon, centrada en la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, continúa con fuerza. La segunda temporada se estrenará en 2024, y la tercera ya está en etapa de preproducción. Esta producción marcó el regreso exitoso de HBO al universo de Game of Thrones, con una recepción crítica y de audiencia muy positiva.
Aunque los detalles son escasos, Martin dejó entrever que además de precuelas, HBO está evaluando otras historias dentro del mismo universo, incluyendo posibles secuelas. Entre los proyectos mencionados en el pasado se encuentran:
Martin no confirmó cuáles de estos proyectos siguen vigentes, pero subrayó que “algunos están más avanzados que otros” y que HBO continúa apostando por esta saga como uno de sus pilares de contenido.
La confirmación de nuevas series derivadas por parte de George R.R. Martin reafirma la vitalidad del universo de Game of Thrones, incluso años después del final de la serie original. Con A Knight of the Seven Kingdoms como próxima gran producción y múltiples ideas en desarrollo, HBO busca replicar el fenómeno global que marcó una era en la televisión moderna.
Los fanáticos, mientras tanto, mantienen la expectativa: el invierno ya llegó, pero las historias de Westeros apenas comienzan.