Grupo Cali firma con ADA Latin y abre una nueva etapa en su historia

El emblemático combo tropical santafesino Grupo Cali, liderado por Darío Zanco, anunció su incorporación al roster de ADA Latin, la división de distribución digital de Warner Music Group especializada en artistas y sellos independientes. Esta firma marca el comienzo de una nueva etapa para la histórica agrupación que, tras más de tres décadas de trayectoria, busca consolidar su presencia en el ecosistema digital y expandir su música a nuevas audiencias en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Formado en los años 90 en Santa Fe, Grupo Cali se convirtió en uno de los grandes referentes de la movida tropical argentina con clásicos como “Amor De Chat”, “Mentías” y “Tatuaje”, que marcaron a varias generaciones de seguidores. A lo largo de su carrera, la banda ha sabido combinar letras románticas y bailables con un sonido festivo que los llevó a recorrer escenarios de todo el país y convertirse en un nombre esencial dentro de la cultura popular.
Hoy, con más de 200 mil oyentes mensuales en Spotify, un canal de YouTube que supera los 70 mil suscriptores y 40 millones de visualizaciones acumuladas, y una comunidad digital de más de 87 mil seguidores en Instagram, Grupo Cali reafirma su vigencia y proyección. Su catálogo sigue generando nuevas escuchas entre públicos jóvenes, mientras que sus shows en vivo mantienen intacta la conexión con los fans de siempre.
“Este acuerdo con ADA Latin significa mucho para nosotros porque nos permite proyectarnos hacia adelante sin perder la esencia que nos trajo hasta acá. Queremos que nuestra música llegue a nuevas generaciones y a más países, manteniendo siempre viva la identidad de Grupo Cali”, expresó Darío Zanco, líder y fundador de la agrupación.
“Desde Warner Music y ADA Latin queremos poner en valor la cumbia argentina y, especialmente, la historia de la cumbia santafesina. Grupo Cali representa un legado vivo que sigue marcando generaciones. Es un orgullo acompañar a Darío Zanco y su equipo en esta nueva etapa, llevando su música a nuevas audiencias y reconociendo el aporte cultural de Santa Fe como una de las raíces más profundas de nuestra identidad musical”, destacó Tomás Talarico, Managing Director de Warner Music Souther Cone.
Desde ADA Latin celebraron la firma destacando la importancia del grupo en la escena tropical. “Grupo Cali es sinónimo de historia, identidad y constancia. Darío y su equipo han construido un legado único en la música popular argentina y latinoamericana, y es un orgullo para nosotros poder trabajar con ellos. Nuestra misión será potenciar su alcance en plataformas digitales para que Grupo Cali continúe llevando su obra a nuevas audiencias internacionales” destacó Mariangela Rubbini, directora para Cono Sur y Andes.
Con esta alianza, Grupo Cali prepara una serie de lanzamientos que incluirán nuevas canciones, videoclips y una gira nacional e internacional que reforzará su lugar como una de las bandas más queridas y respetadas de la música tropical argentina.
Sobre ADA Latin
ADA (Alternative Distribution Alliance) es la división de Warner Music Group dedicada a la distribución de artistas y sellos independientes a nivel global. Con presencia en más de 40 países, ADA Latin trabaja junto a una amplia diversidad de proyectos en Latinoamérica y España, brindando soluciones innovadoras en distribución digital, con el objetivo de potenciar tanto a talentos emergentes como a figuras consagradas de la música latina como Quevedo, LIT killah, Mesita, Bhavi, y sellos tan representativos como DBN y Plaza Independencia, que cuentan con grandes leyendas como El Chaqueño Palavecino y Pedro Aznar, o el grupo Don Osvaldo, respectivamente, solo por mencionar algunos.
