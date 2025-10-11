Crecimiento internacional

Grupo Cali firma con ADA Latin y abre una nueva etapa en su historia

La emblemática agrupación tropical santafesina liderada por Darío Zanco anunció su incorporación al roster de la división de distribución digital de Warner Music Group especializada en artistas y sellos independientes. Así busca consolidar su presencia en el ecosistema digital y expandir su música a nuevas audiencias en América Latina, Estados Unidos y Europa.