Este miércoles

Llega el III Festival Guastavino Coral al Centro Cultural Provincial

Organizado por el Instituto Coral de la Provincia, con una propuesta que celebra la obra coral del querido compositor santafesino. Entrada libre y gratuita hasta agotar cupo de sala.

Con dirección musical y coordinación general de María Soledad Gauna, el programa reúne distintas obras de Guastavino interpretadas por coros, cantantes y pianistas solistas. Foto: Gentileza Ministerio de Cultura de Santa Fe
 17:51

La Escuela Nº 9.900 Instituto Coral de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Cultura, invita a disfrutar del III Festival Guastavino Coral, un evento imperdible que busca difundir y celebrar la inmensa obra coral del querido compositor santafesino Carlos Guastavino. La cita es para el miércoles 17 de septiembre a las 20.30, en la Sala Mayor Carlos Guastavino del Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe), con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad del teatro.

Este año, con la intención de acercar la belleza de Guastavino a las futuras generaciones y al público en general, el festival presentará un concierto coral íntegramente dedicado a sus composiciones y contará con la participación especial de talentosos pianistas. Con dirección musical y coordinación general de María Soledad Gauna, el programa del encuentro reúne distintas obras de Guastavino interpretadas por coros, cantantes y pianistas solistas y un gran cierre con la participación de todos los artistas en escena.

Programa

La noche comenzará con “Mi garganta”, recogida y armonizada por Carlos Guastavino, a cargo del Coro Mixto y el Coro Masculino del Instituto Coral, acompañados en el piano por Alejandro Fissore y dirección de Cristian Gómez y Lisandro Sosa. Luego vendrá “A un árbol”, canción pampeana con poesía de Luis Ricardo Furlán, interpretada por el Coro Juvenil Femenino junto a la pianista Gretel Mayer y con dirección de Pablo Liñan.

Le seguirá “Chañarcito”, del ciclo “Indianas I”, poesía de León Benarós, en las voces de la Agrupación Coral Ars Nova y el piano de Gabriel Gredilla, y “Canción de Navidad”, poesía de Francisco Silva, a cargo del Coro de Mujeres con Alejandra Bontempi en el piano. En ambos casos con dirección de María Soledad Gauna.

El encuentro continuará con “Bailecito”, obra para piano dedicada a Manuel Gómez Carrillo, en las manos de Alejandra Bontempi; y “El clavel del aire blanco”, del ciclo Flores Argentinas, interpretada por la cantante solista Daniela Romano y Rodrigo Naffa en piano.

La voz de Susana Caligaris y el piano de Zunilda Soncini traerán al escenario “Se equivocó la paloma”, poesía de Rafael Alberti, y “La rosa y el sauce”. El pianista invitado Franco Broggi ejecutará “Romance de Cuyo” (La Zamacueca) de Guastavino y acompañará la “Gala del Día”, actuación de todos los coros, con dirección de María Soledad Gauna.

