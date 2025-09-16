Llega el III Festival Guastavino Coral al Centro Cultural Provincial

La Escuela Nº 9.900 Instituto Coral de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Cultura, invita a disfrutar del III Festival Guastavino Coral, un evento imperdible que busca difundir y celebrar la inmensa obra coral del querido compositor santafesino Carlos Guastavino. La cita es para el miércoles 17 de septiembre a las 20.30, en la Sala Mayor Carlos Guastavino del Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe), con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad del teatro.
Este año, con la intención de acercar la belleza de Guastavino a las futuras generaciones y al público en general, el festival presentará un concierto coral íntegramente dedicado a sus composiciones y contará con la participación especial de talentosos pianistas. Con dirección musical y coordinación general de María Soledad Gauna, el programa del encuentro reúne distintas obras de Guastavino interpretadas por coros, cantantes y pianistas solistas y un gran cierre con la participación de todos los artistas en escena.
Programa
La noche comenzará con “Mi garganta”, recogida y armonizada por Carlos Guastavino, a cargo del Coro Mixto y el Coro Masculino del Instituto Coral, acompañados en el piano por Alejandro Fissore y dirección de Cristian Gómez y Lisandro Sosa. Luego vendrá “A un árbol”, canción pampeana con poesía de Luis Ricardo Furlán, interpretada por el Coro Juvenil Femenino junto a la pianista Gretel Mayer y con dirección de Pablo Liñan.
Le seguirá “Chañarcito”, del ciclo “Indianas I”, poesía de León Benarós, en las voces de la Agrupación Coral Ars Nova y el piano de Gabriel Gredilla, y “Canción de Navidad”, poesía de Francisco Silva, a cargo del Coro de Mujeres con Alejandra Bontempi en el piano. En ambos casos con dirección de María Soledad Gauna.
El encuentro continuará con “Bailecito”, obra para piano dedicada a Manuel Gómez Carrillo, en las manos de Alejandra Bontempi; y “El clavel del aire blanco”, del ciclo Flores Argentinas, interpretada por la cantante solista Daniela Romano y Rodrigo Naffa en piano.
La voz de Susana Caligaris y el piano de Zunilda Soncini traerán al escenario “Se equivocó la paloma”, poesía de Rafael Alberti, y “La rosa y el sauce”. El pianista invitado Franco Broggi ejecutará “Romance de Cuyo” (La Zamacueca) de Guastavino y acompañará la “Gala del Día”, actuación de todos los coros, con dirección de María Soledad Gauna.
