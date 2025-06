El 17 de octubre, en el Estadio de Huracán

Guns N' Roses confirma show en Argentina

En medio de la etapa europea del tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, la mítica banda llegará en el marco del segmento latinoamericano de esta gira histórica. Con Axl Rose acompañado por Slash en guitarra y Duff McKagan en bajo, será un show bien completo para revivir lo mejor de su discografía.