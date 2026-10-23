El 15 de noviembre

Hayley Williams debutará como solista en la Argentina

La cantante de Paramore se presentará en el capitalino Estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la gira mundial “The Hayley Williams Show”. El concierto tendrá como eje su tercer álbum solista, “Ego Death at a Bachelorette Party”, y contará con Annie DiRusso como invitada especial.