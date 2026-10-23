Hayley Williams llegará por primera vez a la Argentina con su proyecto solista. La cantante y compositora estadounidense, reconocida mundialmente como la voz principal de Paramore, actuará el domingo 15 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, como parte de su gira internacional “The Hayley Williams Show”.
Hayley Williams debutará como solista en la Argentina
La cantante de Paramore se presentará en el capitalino Estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la gira mundial “The Hayley Williams Show”. El concierto tendrá como eje su tercer álbum solista, “Ego Death at a Bachelorette Party”, y contará con Annie DiRusso como invitada especial.
El recital marcará la presentación en el país de “Ego Death at a Bachelorette Party”, su tercer álbum de estudio en solitario, publicado en agosto de 2025 y distinguido con cuatro nominaciones a los premios Grammy. La propuesta también repasará las distintas etapas de su recorrido fuera de Paramore, con canciones de sus trabajos anteriores y otras sorpresas preparadas para esta gira.
La cantautora Annie DiRusso será la artista invitada en la fecha argentina, como parte del tramo latinoamericano del tour, que ya registró funciones agotadas en San Pablo y en importantes escenarios de Estados Unidos.
Una nueva etapa
Aunque su nombre está estrechamente ligado a Paramore, Williams construyó en los últimos años una identidad artística propia. Su debut solista llegó en 2020 con “Petals for Armor”, un álbum que exploró territorios sonoros y emocionales diferentes de los asociados al rock alternativo de la banda. Un año después publicó “Flowers for Vases / Descansos”, un trabajo de carácter más introspectivo.
Con “Ego Death at a Bachelorette Party”, la artista profundizó esa búsqueda personal y experimental. El disco constituye el centro de una gira que propone recorrer sus diferentes facetas creativas y ampliar los límites de su reconocida potencia vocal.
La trayectoria de Williams comenzó a tomar dimensión internacional cuando, con apenas 16 años, publicó junto a Paramore el álbum “All We Know Is Falling”. Después llegaron discos fundamentales para el rock alternativo de las últimas décadas, como “Riot!” y “Brand New Eyes”, que consolidaron a la banda como una referencia de su generación.
En 2023, Paramore alcanzó otro punto destacado con “This Is Why”, trabajo que obtuvo dos premios Grammy y convirtió al grupo en la primera banda liderada por una mujer en ganar el premio a Mejor Álbum de Rock.
Influencia para nuevas generaciones
Ganadora de tres premios Grammy, Williams también desarrolló una trayectoria como colaboradora de artistas de distintas escenas musicales. Entre sus trabajos recientes figuran participaciones junto a Turnstile y Moses Sumney, además de “Castles Crumbling”, canción que grabó con Taylor Swift.
La influencia de la cantante se extiende a nuevas figuras del pop y la música alternativa, entre ellas Chappell Roan, Doechii y Billie Eilish. Su versatilidad vocal y su presencia escénica también fueron reconocidas por la revista Billboard, que la ubicó en el puesto 13 de su selección de los 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos.
La llegada de “The Hayley Williams Show” representa, así, una oportunidad para conocer en vivo una faceta menos explorada de una artista cuya carrera quedó asociada a algunos de los grandes éxitos del rock alternativo contemporáneo.
Fecha, lugar y entradas
El concierto se realizará el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 20.30, en el Estadio Malvinas Argentinas, ubicado en Gutenberg 350, en el barrio porteño de La Paternal. Aunque originalmente se iba a realizar en el Parque Sarmiento, se mudó al estadio cubierto en respuesta a los pedidos del público. Hay tickets disponibles, a través de AllAccess.com.ar.