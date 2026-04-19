El Instituto Nacional de la Música (Inamu), YouTube Music y AMA (Agregadora de Música Argentina) presentan una masterclass sobre el ecosistema de YouTube y YouTube Music, dirigida a artistas y proyectos musicales de todo el país.
Masterclass virtual sobre ecosistema YouTube para músicos
Es organizada por el Instituto Nacional de la Música (Inamu), YouTube Music y AMA (Agregadora de Música Argentina). A cargo de Agustín Guevara (YTM), está destinada a personas inscriptas en el Registro Único de Artistas Musicales del Inamu.
Esta masterclass está dirigida a artistas musicales en distintos niveles de desarrollo y abordará herramientas, buenas prácticas y estrategias para potenciar la presencia de proyectos musicales en YouTube y YouTube Music, fortalecer el vínculo con las audiencias y presentar recursos adaptados a distintos tipos de creadores.
La actividad está destinada a personas inscriptas en el Registro Único de Artistas Musicales del Inamu. Quienes aún no estén registradas pueden hacerlo en pocos minutos a través del registro disponible en el sitio web del Inamu.
La actividad se realizará el 30 de abril a las 14 y contará con dos modalidades de participación: presencial en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 50 cupos; pero habrá una opción virtual a través de Google Meet, sin límite de asistentes, para facilitar la participación de artistas musicales de todo el país.
En el caso de quienes participen de manera virtual, recibirán el acceso correspondiente para sumarse por Google Meet.
La inscripción estará abierta del 17 al 23 de abril a través del Panel de Control del sitio web del Inamu ingresando en la sección Eventos > Próximos Eventos, tanto para quienes participen de forma presencial como para quienes lo hagan de forma virtual.
La capacitación estará a cargo de Agustín Guevara, Manager de Relaciones con Artistas y Sellos del equipo global de YouTube Music. Más información en inamu.musica.ar.