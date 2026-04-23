Este viernes 24, Javier Colli dictará la charla “El acordeón en el Instituto Superior de Música”. La propuesta, que está dirigida a estudiantes de música, a intérpretes y a público en general interesado en el instrumento, iniciará a las 18 en el Auditorio “Jorge E. Molina” (en la Ciudad Universitaria santafesina), con entrada libre y gratuita.
Javier Colli dictará una charla sobre acordeón en el ISM
“El acordeón en el Instituto Superior de Música” se titula la disertación gratuita en la que el intérprete y docente repasará la historia del instrumento y su incorporación en las músicas populares y en los estudios universitarios.
En la ocasión, Colli revisará los principales hitos de la historia del acordeón, desde su creación hasta la actualidad. Analizará la incorporación del instrumento a las músicas populares y folclóricas del mundo, fundamentalmente en nuestro continente, su evolución en el chamamé y el desarrollo académico en centros universitarios y otros estudios de nivel superior. La disertación incluirá ejemplificaciones musicales, a cargo del propio intérprete.
Sobre el disertante
Javier Colli nació en Concordia (Entre Ríos), y desde muy chico se radicó en la ciudad de Santa Fe, donde actualmente reside.
En 2008 editó su primer trabajo discográfico, titulado “Agua dulce”, al que le siguieron “Matizando recuerdos” (2011) y “Sonido Litoral” (2015). En 2009 integró la Delegación Oficial de la Provincia de Santa Fe en el Festival Folklórico de Cosquín, en el que volvió a presentarse al año siguiente, junto a Carlos Pino, y en 2024. También ha actuado en varias ediciones del Festival Nacional del Chamamé en Corrientes.
Desde 2016 realiza regularmente giras internacionales por Estados Unidos, Portugal, Bélgica, y Corea del Sur. Este año participará, en el mes de mayo, del 39º Festival Argentino USA en la ciudad de Arlington (Virginia, Estados Unidos) y de las celebraciones organizadas por el Consulado Argentino en Nueva York para conmemorar las celebraciones patrias en aquel país.
Más info sobre la propuesta en www.ism.unl.edu.ar.