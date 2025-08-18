A los 73 años

Falleció Jorge Maestro, coautor de "Montaña rusa", "Clave de Sol" y "La banda del Golden Rocket"

Presidente del Consejo de Televisión de Argentores, destacó como guionista televisivo junto a Sergio Vainman, con quien escribieron “Zona de riesgo”, “Amigovios”, “Como pan caliente”, “Gerente de familia” y “Los machos”. También fue coautor de “Son amores”, “El sodero de mi vida” y “Por amor a vos”, entre muchas otras ficciones.