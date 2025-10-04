El 5 de noviembre

Juana Molina lanza "Doga", primer álbum con nuevas composiciones en ocho años

Tras la pandemia, la artista fundó el sello Sonamos, bajo el que editará su nuevo material y está publicando a otros artistas. Tras seis años de improvisación y composición en distintos estudios y junto a diferentes compañeros, llegarán diez nuevas canciones que se sumarán al peculiar universo “molinesco”.