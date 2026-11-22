Ke Personajes da comienzo a un nuevo rumbo en su exitosa carrera con el lanzamiento de “Me Odia, Me Ama”, el primer adelanto de su próximo proyecto musical. Este estreno demuestra una renovación estética y sonora, explorando un perfil más fresco, juvenil y bailable sin perder la esencia que los convirtió en una de las bandas más convocantes a nivel global.
Ke Personajes estrena "Me Odia, Me Ama"
Marcando el comienzo de una nueva etapa artística, la banda acompaña este single con un videoclip que cuenta con la participación especial de Facundo Arana, Charlotte Caniggia y Barbie Ferrari. Recientemente el grupo confirmó más de diez fechas entre Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Guatemala, Perú y Colombia en el marco de su “Tour 13:13”.
El videoclip, filmado en el Palacio Sans Souci, cuenta con una estética cinematográfica y con las actuaciones estelares de Facundo Arana, Charlotte Caniggia y Barbie Ferrari. Con una marcada estética de mafia clásica, inspirada en el universo de “El Padrino” pero trasladada a un cóctel contemporáneo, desarrollando una trama de suspenso atravesada por secretos, engaños y un robo.
En movimiento
Luego de haber realizado una extensa y exitosa gira por más de diez países de Europa y palpitando sus shows en el interior de nuestro país, Ke Personajes confirma las nuevas fechas para el próximo año en Latinoamérica.
En el marco de su “Tour 13:13”, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia disfrutarán de un show inolvidable cargado de energía y la esencia de la banda que se mantiene firme como una de las más convocantes en la escena musical.
A lo largo de este 2026, Ke Personajes atravesó la exitosa expansión de su música a nivel global y demostrando su convocatoria única por Europa visitando destinos como España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Suiza.
También se presentaron en Chile, con dos conciertos inolvidables en el Gran Arena Monticello y el Movistar Arena, donde se vivió una noche especial, debido a la magnitud del concierto. Colombia los recibió para su debut en el Festival Cordillera compartiendo grilla con artistas de la talla de Cultura Profética, Dread Mar I y Virus, entre otros.
Como parte del tour, la banda visitó el interior de Argentina pasando por Neuquén, Mendoza (sold out), Olavarría, Corrientes, Tucumán, Córdoba, Mar Del Plata, Rosario y se preparan para su última presentación en Salta.
“Corazón Ausente”
Este año, llegó su primer álbum de estudio titulado “Corazón Ausente” atravesado por distintas etapas emocionales. Este disco cuenta con la colaboración de artistas internacionales como J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan. Es un viaje del caos y la desesperación a la aceptación y el amor propio.
Colaboraciones 2026
“Qué andas haciendo?” junto a Carín León presentada en el Movistar Arena del cantante mexicano marcando una nueva conexión entre la música popular argentina y mexicana. Este single cuenta actualmente con más de tres millones de reproducciones en Spotify.
Con Noche de Brujas, reversionaron el clásico “Me gusta todo de tí” de Horacio Palencia ya se encuentra disponible en YouTube y Spotify. Esta composición no es inédita, es una reinterpretación reflejando las identidades de cada país, combinando sonidos, culturas y talentos. Este encuentro generó una conexión inmediata con el público y se convirtió en uno de los momentos más especiales de la noche.
Reconocimientos
Ke Personajes se convirtió en la primera banda argentina en recibir la nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría “Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato” por su primer álbum de estudio, “Corazón Ausente”.
También marcaron otro hito en su carrera por la aclamada colaboración con Los Ángeles Azules, “De la A a la Z”, consagrándose en el puesto #1 del Billboard Regional Mexican Airplay Chart.
El éxito de la canción también se refleja en las plataformas digitales, donde ya supera un millón de visualizaciones en YouTube y acumula más de tres millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como uno de los lanzamientos más destacados del momento.
Su crecimiento no sólo está reflejado en sus conciertos en vivo, sino también en sus plataformas digitales. Ke Personajes acumula los 8 millones de oyentes mensuales, impulsados tanto por el crecimiento sostenido del álbum como por la colaboración con Carin León.
Comenzando el año, Ke Personajes llegó a los Festivales más prestigiosos como Viña del Mar donde ante la ovación del público, la banda se consagró con las Gaviotas de Plata y Oro. Luego formaron parte de la grilla del Vive Latino en México donde compartieron grilla con reconocidas figuras a nivel global.