Single adelanto

Ke Personajes estrena "Me Odia, Me Ama"

Marcando el comienzo de una nueva etapa artística, la banda acompaña este single con un videoclip que cuenta con la participación especial de Facundo Arana, Charlotte Caniggia y Barbie Ferrari. Recientemente el grupo confirmó más de diez fechas entre Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Guatemala, Perú y Colombia en el marco de su “Tour 13:13”.