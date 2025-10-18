Korn regresa a Argentina el año que viene

Pocas bandas marcaron el sonido de una generación como Korn. Pioneros del metal alternativo en los años 90 , llevaron el género a una escala global al combinar guitarras pesadas, climas oscuros y letras tan crudas como emocionales. Desde California, el grupo redefinió los límites del metal con una propuesta única que sigue tan potente y vigente como siempre. Sus presentaciones en vivo, intensas y catárticas, son consideradas entre las más poderosas del mundo.
Nueve años después de su última visita a Sudamérica , la banda vuelve al continente para encabezar su mayor gira por la región. En el marco de este tour, Korn se presentará en Buenos Aires el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox (Canadá) y Seven Hours After Violet (Estados Unidos) como artistas invitados. Producido por DF Entertainment y 30e, la principal empresa de entretenimiento en vivo de Brasil, también incluirá paradas en Bogotá (2 de mayo), Lima (5 de mayo), Santiago de Chile (8 de mayo), Asunción (13 de mayo), San Pablo (16 de mayo) y Ciudad de México (19 de mayo). Los tickets están disponibles únicamente en Allaccess.com.ar.
Este regreso encuentra a Korn en uno de los momentos más grandes de su carrera. La banda viene de encabezar festivales internacionales y agotar estadios, reafirmando la fuerza de un legado que no deja de crecer. Su actuación en Download Festival (Donington, Inglaterra) fue celebrada como una reivindicación histórica: “Korn finalmente tomó el lugar que merecía -y, para sorpresa de nadie, lo hizo de forma aplastante”, escribió la revista Louder.
En su paso por Lollapalooza Chicago, los medios destacaron la vigencia y el poder del grupo: “Una prueba innegable del talento y la longevidad de la banda”.
Integrada por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería), la agrupación californiana acumula más de 42 millones de discos vendidos en todo el mundo y dos premios Grammy, consolidándose como una de las bandas más influyentes del metal moderno.
En esta nueva etapa, los fans podrán revivir clásicos como “Blind” y “Freak on a Leash ”, mientras una nueva generación descubre el poder y la intensidad de sus shows en vivo.
Al anunciar su regreso a Latinoamérica, Korn lanzó una simple pregunta: “Are you ready ?”. Y sí, el público está más que listo para vivir una noche histórica junto a una de las bandas más grandes del mundo, que sigue abriendo caminos sin repetirse ni caer en la rutina. Eventos como este son únicos. Y este será, sin duda, uno de ellos.
