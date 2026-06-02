Después de haber compartido escenario años atrás como integrantes de la banda PRO, Diego Arenales y Raúl Segades volverán a encontrarse frente al público para presentar “Lado B: canciones para no desaparecer”, un espectáculo que invita a descubrir un costado menos habitual de ambos artistas.
"Lado B: canciones para no desaparecer"
Los veteranos músicos santafesinos compartirán escenario el próximo viernes 5 en El Taller Casa de Arte. Será una propuesta íntima que recupera canciones propias, composiciones compartidas y versiones elegidas con especial cuidado.
La cita será el viernes 5 de junio a las 21:30 en El Taller Casa de Arte (1° de Mayo 2924), un espacio reconocido por su atmósfera cálida y cercana, ideal para una propuesta que apuesta a la intimidad y la escucha atenta.
Canciones propias, historias compartidas
Raúl Segades es compositor, guitarrista, cantante, productor y arreglador en Segades, banda que lleva su nombre y cuyo hiato en los 90 Raúl aprovechó para compartir con Diego aquella experiencia en PRO.
Por su parte, “Mambrú” Arenales es cantante, compositor y productor en Bosque Elefante y cantante en la Hot Band, entre otros proyectos recorridos.
El concierto estará atravesado por canciones de amor, composiciones personales de cada uno de los músicos y algunas obras nacidas del trabajo conjunto. A ello se sumará una breve selección de versiones especialmente elegidas, en un repertorio que busca poner en primer plano la emoción y la cercanía con el público.
El título del espectáculo, “Lado B: canciones para no desaparecer”, remite justamente a ese universo más íntimo y personal que habitualmente permanece fuera de foco, permitiendo a los artistas compartir materiales y sensibilidades que rara vez forman parte de sus presentaciones habituales.
Entradas anticipadas
Debido a la capacidad reducida de la sala, los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación. Los tickets anticipados tienen un valor de $18.000 y pueden abonarse mediante transferencia al alias DARIOGILES.MP (Ramón Darío Giles).
Una vez realizada la compra, es importante enviar el comprobante para ser incorporado a la lista de asistentes. Las entradas en puerta estarán sujetas a disponibilidad.
Con un formato acústico y cercano, “Lado B” promete una velada especial marcada por el reencuentro, la canción y la complicidad de dos músicos que vuelven a compartir escenario para celebrar aquellas melodías que, como sugiere el título del espectáculo, ayudan a no desaparecer.