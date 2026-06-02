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Raúl Segades y Diego Arenales

"Lado B: canciones para no desaparecer"

Los veteranos músicos santafesinos compartirán escenario el próximo viernes 5 en El Taller Casa de Arte. Será una propuesta íntima que recupera canciones propias, composiciones compartidas y versiones elegidas con especial cuidado.

Segades y Arenales, dos artistas con trayectorias diversas y sensibilidades afines. Fotos: Gentileza producciónSegades y Arenales, dos artistas con trayectorias diversas y sensibilidades afines. Fotos: Gentileza producción
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Después de haber compartido escenario años atrás como integrantes de la banda PRO, Diego Arenales y Raúl Segades volverán a encontrarse frente al público para presentar “Lado B: canciones para no desaparecer”, un espectáculo que invita a descubrir un costado menos habitual de ambos artistas.

La cita será el viernes 5 de junio a las 21:30 en El Taller Casa de Arte (1° de Mayo 2924), un espacio reconocido por su atmósfera cálida y cercana, ideal para una propuesta que apuesta a la intimidad y la escucha atenta.

Canciones propias, historias compartidas

Raúl Segades es compositor, guitarrista, cantante, productor y arreglador en Segades, banda que lleva su nombre y cuyo hiato en los 90 Raúl aprovechó para compartir con Diego aquella experiencia en PRO.

Por su parte, “Mambrú” Arenales es cantante, compositor y productor en Bosque Elefante y cantante en la Hot Band, entre otros proyectos recorridos.

El concierto estará atravesado por canciones de amor, composiciones personales de cada uno de los músicos y algunas obras nacidas del trabajo conjunto. A ello se sumará una breve selección de versiones especialmente elegidas, en un repertorio que busca poner en primer plano la emoción y la cercanía con el público.

El título del espectáculo, “Lado B: canciones para no desaparecer”, remite justamente a ese universo más íntimo y personal que habitualmente permanece fuera de foco, permitiendo a los artistas compartir materiales y sensibilidades que rara vez forman parte de sus presentaciones habituales.

Entradas anticipadas

Debido a la capacidad reducida de la sala, los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación. Los tickets anticipados tienen un valor de $18.000 y pueden abonarse mediante transferencia al alias DARIOGILES.MP (Ramón Darío Giles).

Una vez realizada la compra, es importante enviar el comprobante para ser incorporado a la lista de asistentes. Las entradas en puerta estarán sujetas a disponibilidad.

Con un formato acústico y cercano, “Lado B” promete una velada especial marcada por el reencuentro, la canción y la complicidad de dos músicos que vuelven a compartir escenario para celebrar aquellas melodías que, como sugiere el título del espectáculo, ayudan a no desaparecer.

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