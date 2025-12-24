El 6 de junio de 2026

Lali atiende al demonio en River

La artista corona un año consagratorio con el anuncio de su primer show en el estadio Antonio Vespucio Liberti. En este 2025 se convirtió en la primera artista en agotar cinco estadios Vélez en un año, convocó a más de 350.000 personas en su tour mundial, sacó el álbum argentino más aclamado del año y lanzó su propio documental.