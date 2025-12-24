Lali atiende al demonio en River

La artista corona un año consagratorio con el anuncio de su primer show en el estadio Antonio Vespucio Liberti. En este 2025 se convirtió en la primera artista en agotar cinco estadios Vélez en un año, convocó a más de 350.000 personas en su tour mundial, sacó el álbum argentino más aclamado del año y lanzó su propio documental.
Una instantánea del quinto show realizado en el estadio José Amalfitani, días atrás; ahora va por el Monumental el año que viene. Foto: Gentileza Juli García / Dale Play Live
Lali anunció que el 6 de junio se presentará por primera vez en el Estadio Monumental, marcando un nuevo hito en su carrera. Las entradas estarán disponibles a partir del 26 de diciembre a las 11 a través de AllAccess. Este anuncio llega después de un año excepcional en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas. En estas fechas presentó su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.
Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa.
Su impacto trascendió los escenarios: “Lali: La que le gana al tiempo”, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.
En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.