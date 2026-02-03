La Argentina de 1969 y El Litoral

"Cinco minutos con Juana Larrauri": una nota breve para explicar una época turbulenta

Publicada el 3 de febrero de 1969, la crónica describe el paso de la ex cantante de tango y dirigente política por Santa Fe. Fue una visita breve y sin declaraciones, en un contexto de proscripción del peronismo y dictadura militar.