El cassette de los 90 que se convirtió en disco tres décadas después

El trío integrado por Paula Ubaldini, Gabriela Portantiero y Valentina Concetti acaba de publicar su LP debut, donde recuperan composiciones de los 90 con nuevos arreglos.
Las Adelas es el nombre del trío que forman Paula Ubaldini, Gabriela Portantiero y Valentina Concetti. Que acaba de presentar su LP debut "El viaje", con canciones nacidas en los 90 y recuperadas tres décadas más tarde.
Las canciones, contaron desde el grupo, fueron escritas entre Argentina y México, en un contexto atravesado por la distancia y la búsqueda de identidad. El LP completo ya está disponible en las plataformas digitales.
En una entrevista con este medio, las integrantes contaron detalles del proceso de creación de un disco que implicó ir hacia atrás en el tiempo, con lo bueno y lo malo.
-30 años después, aquellas canciones guardadas en un cassette vuelven a sonar con nuevas voces y arreglos. ¿Qué sintieron al reencontrarse con ese repertorio?
-Volver a escuchar esas canciones casi nos sorprendió. Primero fue abrir una valija llena de recuerdos. Las composiciones y nuestras voces. Luego, el entusiasmo de haber escrito algo que nos seguía resonando.
Reencontrarnos con ese repertorio y darle nueva vida significó también reconciliarnos de algún modo con nosotras mismas, con el paso del tiempo.
Nos dimos la oportunidad de grabarlas. Agradecidas de encontrarnos con ese demo que nos permitió recuperar la música, reescribirla, hacer nuevos arreglos y enaltecerla para que vuelva a sonar.
-"El Viaje" nace entre Argentina y México, dos países atravesados por exilios, raíces y búsquedas. ¿De qué manera esas cuestiones marcaron el pulso del disco?
-Nuestra vida tiene la sumatoria de muchos viajes de ida y vuelta. Así que este LP es un recorrido musical y también un puente entre Argentina y México, entre nuestras raíces y los caminos que nos atravesaron.
El exilio, la migración, el desarraigo, los encuentros y desencuentros, tratar de saber quiénes somos y cuál es nuestro lugar, es parte de nuestra historia, personal y colectiva.
Esas huellas laten de algún modo en cada canción, en sus letras. Y creemos que el disco está marcado por esa doble pertenencia: las dos tierras que nos vieron crecer, lo que dejamos atrás y lo que encontramos en el camino.
Logramos grabarlo hoy gracias al demo que habíamos grabado en México. Incluso el guitarrista de aquel momento, que vive en México ahora, "Perikles" Hernán Campodónico, participó de la grabación aquí en Argentina, hoy.
Cantar, grabar y rehacer nuestra música es honrar toda la historia, y este viaje que todavía continúa.
-En los 90 eran jóvenes artistas con ansias de decir y hoy regresan como mujeres con historias recorridas. ¿Qué cambió en la manera de interpretar esas canciones y qué permanece?
-Cantábamos con la urgencia de decir, con la fuerza de lo nuevo. Hoy lo hacemos con la profundidad que nos dieron los años, las heridas y lo que pudimos superar.
Además, seguimos formándonos en la música, adquiriendo nuevas experiencias en el escenario, cada una por su lado. Todo ha sido crecimiento.
Cambió nuestra mirada, nuestra forma de conectarnos. Las voces tienen otra textura, pero la emoción sigue ahí. El deseo y el espíritu nuestro late con vigencia en las canciones. La música también cambió.
Teníamos un estilo pop en los 90. Ahora llevamos todo el sonido a un beat distinto. Ahora las voces, las guitarras los teclados tiene un sonido folk rock. Hacerlo hoy es de algún modo fusionar esas que éramos con las que somos ahora.
Eso pasa en estos diez temas que grabamos. Las tres seguimos creyendo en el poder de la creatividad como sostén, la concreción de los sueños y esa fuerza que nos da cantar juntas.
-El reencuentro con la música también es un reencuentro con la amistad y con una identidad colectiva. ¿Cómo influyó ese lazo entre ustedes en la creación de este primer LP y en la decisión de compartirlo con el público?
-Ha sido un trabajo arduo. Poniendo mucho esfuerzo y toda una inversión, porque es una producción independiente. Viajes, porque una de nosotras vive en Mar del Plata. La amistad sin duda fue el motor de este reencuentro.
Ese lazo nos sostuvo e hizo posible este primer LP. Pero también la música, las canciones. Nos parecen vigentes, queremos cantarlas, creemos que resuenan. La música siempre es un camino de crecimiento y nuevos desafíos.
Cantar es toda una oportunidad, seguir haciéndolo en un mundo que no se sabe bien hacia donde va, nos parece un verdadero salvavidas, pero además reafirma la idea de que para eso no hay fecha de vencimiento, eso es lo que queremos compartir con el público.
