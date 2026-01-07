Reeditan "4º LP" de León Gieco en formato vinilo

Este jueves 8 de enero verá la luz esta versión remasterizada por Gustavo Gaury y con fotos inéditas, ya disponible en plataformas. Se trata de un nuevo relanzamiento del Instituto Nacional de la Música a partir de la recuperación del fondo editorial del extinto sello argentino.
El arte de tapa, realizado por Rodolfo Bozzolo sobre idea de Oscar López y León Gieco, con fotos de Horazio Rezza; la restauración estuvo a cargo de Pali Muñoz. Foto: Gentileza Inamu / DBN
El Instituto Nacional de la Música (Inamu), junto al sello discográfico DBN, anuncia la reedición del álbum “4º LP” de León Gieco, publicado originalmente en 1979, en el marco del proceso de recuperación del catálogo de Music Hall impulsado por el Inamu. El organismo firmó un convenio con DBN para reeditar el material.
Esta publicación forma parte de una serie de reediciones que tienen como objetivo poner nuevamente a disposición del público obras fundamentales de la música argentina.
Esta nueva edición que fue remasterizada por Gustavo Gauvry (Aatia) en los estudios Del Cielito y Del Infiernito, ya cuenta con su versión en formato digital que está disponible en todas las plataformas. La restauración del arte de tapa estuvo a cargo de Pali Muñoz. La producción de la reedición fue realizada por León Gieco y Bernabé Cantlon (Inamu). El relanzamiento incluye además un insert con fotografías inéditas de Rubén Andón, especialmente seleccionadas y diseñadas por el propio autor.
Ficha técnica original
Grabación: Marcelo Chilaver.
Mezcla: Marcelo Chilaver, Oski Amante y León Gieco.
Producción: Oscar López.
Dirección de arte: Rodolfo Bozzolo.
Idea: Oscar López y León Gieco.
Fotos de tapa: Horazio Rezza.
Temas en vivo
“Canción de amor para Francisca”, “La historia ésta” y “Tema de los mosquitos” fueron grabados en el recital a beneficio de la Genética Humana, realizado en el estadio Luna Park el 28 de julio de 1978, ante diez mil personas. Técnicos de grabación en vivo: Juan Carlos Mera y Luis A. Perrusi.
Ficha técnica de la reedición (2025)
Digitalización y remasterización: Gustavo Gauvry (Aatia).
Estudios: Del Cielito / Del Infiernito.
Fotos y diseño de insert: Rubén Andón.
Restauración de arte de tapa: Pali Muñoz.
Producción de la reedición: Bernabé Cantlon (Inamu).
Arte Logo LG: Marlene Zuriaga.
Agradecimiento a Leandro Cosentino.
Sobre el álbum “4º LP” - Texto de Claudio Kleiman
En el marco de esta reedición, el periodista Claudio Kleiman elaboró un texto que aporta una mirada sobre la obra y los procesos musicales involucrados en su realización. A continuación, se reproduce el artículo completo, originalmente encargado por el Inamu:
El “4º LP” marca un “antes y después” en la carrera de León Gieco. Grabado luego de un viaje que incluyó algunos países de Latinoamérica (Colombia, Venezuela, Costa Rica, México) y una estadía de algunos meses en Estados Unidos, el álbum marca un acercamiento de León al folklore argentino, y el trabajo junto a una variedad de músicos provenientes de distintos géneros, una característica que se iba a mantener a lo largo de su carrera.
Pero además, es el álbum que incluye “Solo le pido a Dios”, el tema que se iba a convertir en un himno antibélico y que iba a conocer cientos de versiones en distintos idiomas, convirtiendo a Gieco en un artista respetado y admirado en todo el mundo. Un tema que ha sido cantado por U2, Roger Waters, Pete Seeger y Bruce Springsteen, entre muchos otros.
En una entrevista realizada por este cronista para la revista “Expreso Imaginario” en 1978, León contaba que “...estando en Estados Unidos, siempre que agarraba la guitarra o me ponía a cantar me salían cosas folklóricas. Era como que yo comparaba y me daba cuenta lo difícil que es competir con los músicos de allá, y veía que la única fuente de poder que tenemos nosotros es hacer una música original”.
Para esta nueva camada de temas León convocó una serie de músicos que le había recomendado Gustavo Santaolalla durante su estadía en Estados Unidos (inicialmente Gieco había pensado en él para que produjera el LP). Entre ellos, Jorge Cumbo (que había tocado en Urubamba) en aerófonos andinos, el violinista Sergio Polizzi (ex Soluna) y Dino Saluzzi en bandoneón.
Fue Saluzzi el encargado de poner su toque maestro (en primera toma) en “Solo le pido a Dios”, un día que llegó por error al estudio, y Gieco le pidió que grabara este tema, que solo tiene el bandoneón del salteño y la voz y guitarra del santafesino. La canción había sido compuesta por León en ocasión del conflicto limítrofe por el Canal de Beagle, que estuvo a punto de ocasionar una guerra con Chile. El tema cobraría una inusitada magnitud cuatro años más tarde, al producirse la guerra de Malvinas, al punto que mucha gente creyó que había sido compuesto a raíz de esa confrontación.
Saluzzi también participa en otros dos temas, “Continentes en Silencio”, donde se suman las voces de Nito Mestre y María Rosa Yorio, y en uno que también tendría destino de clásico, “Cachito el campeón de Corrientes”, donde Gieco incursiona en el chamamé, un género que entonces era ninguneado incluso por los folkloristas. Podría decirse que ese tema fue responsable de la revalorización de todo un género musical representativo del litoral argentino, el chamamé.
“El que queda solo” tiene un aire de huayno, e incluye las quenas de Jorge Cumbo, al que se suman Osqui Amante en bombo y percusión y Willy Campins en bajo. En “Yo soy un croto” aparecen Sergio Polizzi en violín y Luis Borda en guitarra (quien más adelante iba a continuar su carrera en Europa, radicándose en Alemania).
Otros temas, como “Dice el inmigrante” y “Un poco de comprensión” (que originalmente se llamaba “Las dulces promesas”), están más en la línea de folk-rock del disco anterior, con una banda de lujo en la que participan Charly García en piano, Nito Mestre y María Rosa Yorio en coros, Alfredo Toth en bajo, Oscar Moro en batería, Rodolfo Gorosito en guitarra eléctrica y Osqui Amante en congas.
Finalmente, León encontró una manera de introducir tres temas que habían quedado fuera del disco anterior, “El Fantasma de Canterville”, debido a la censura. Se trata de “La historia ésta”, “Canción de amor para Francisca” y “Tema de los mosquitos” , en versiones grabadas en el Luna Park el 28 de Julio de 1978, en el “Festival de la Genética Humana”.