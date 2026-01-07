Catálogo recuperado de Music Hall

Reeditan "4º LP" de León Gieco en formato vinilo

Este jueves 8 de enero verá la luz esta versión remasterizada por Gustavo Gaury y con fotos inéditas, ya disponible en plataformas. Se trata de un nuevo relanzamiento del Instituto Nacional de la Música a partir de la recuperación del fondo editorial del extinto sello argentino.