Los diez libros más leídos en Argentina según Buscalibre

Con el cierre del año, Buscalibre Argentina dio a conocer el ranking de los diez libros más leídos en el país durante 2025, un listado que refleja las preferencias de los lectores argentinos y consolida tendencias marcadas por la autoayuda, la literatura juvenil y la búsqueda de ediciones especiales.
El podio estuvo encabezado por “Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayor fortaleza”, de Patricia Jebsen, seguido por “Biopausia. El poder transformador de la pausa consciente”, de Gisela Gilbes, y el Estuche “Harry Potter” Pack 7 Libros, una señal clara del interés por títulos motivacionales y colecciones completas.
El ranking completo incluye además: Estuche especial “Los Habitantes del Aire” (Edición especial limitada); “Una corte de hielo y estrellas. Edición especial”; “Cuento de Amor propio” (2ª edición); “Reino de Cenizas” (Edición Especial Limitada) y “Torre del Alba”, ambos de Sarah J. Maas; “Harry Potter y el cáliz de fuego” (Edición ilustrada interactiva); y “Quicksilver - Vol. 1” (Edición especial tapa dura con cantos pintados).
Tomás Meabe, country manager de Buscalibre Argentina, señaló que “cada año vemos cómo cambian los intereses de los lectores argentinos” y destacó que la apertura de importaciones y la digitalización del comercio editorial facilitaron el acceso a títulos internacionales, ediciones especiales y colecciones que antes eran difíciles de conseguir.
En cuanto a las tendencias de lectura, 2025 mostró un marcado crecimiento de las novelas juveniles y los libros de desarrollo personal, junto con un aumento en la compra de estuches y ediciones limitadas, asociadas a experiencias de lectura más completas.
De cara a 2026, Meabe anticipó un escenario desafiante atravesado por el avance de la Inteligencia Artificial en la industria editorial, con foco en mejorar la experiencia de compra, las recomendaciones personalizadas y la ampliación del catálogo. Además, proyectó un crecimiento en ventas superior al 50% interanual, en un contexto de mayor competencia internacional y normalización de las importaciones.