Linkin Park, CJ 4Dplex y Trafalgar Releasing anunciaron que “Linkin Park: Unshatter”, un nuevo e íntimo documental dirigido por el miembro de la banda Joe Hahn, llegará a los cines de todo el mundo a partir del 30 de septiembre.
Linkin Park estrena su documental "Unshatter" el 30 de septiembre
Dirigido por Joe Hahn, ofrece una mirada interna sin precedentes al proceso creativo y la amistad duradera de la banda, al tiempo que presenta su presente con Emily Armstrong y Colin Brittain. La banda sonora “Unshatter (Live in São Paulo)” se publicará el 25 de septiembre, con el adelanto de “Somewhere I Belong” ya disponible.
Tras el triunfal regreso de la banda a los escenarios mundiales, este evento cinematográfico narra el viaje de Linkin Park a través de la pérdida, la resiliencia y la reinvención creativa, culminando en la explosiva era “From Zero” e inolvidables actuaciones en vivo en San Pablo, Brasil. Las entradas saldrán a la venta a nivel mundial el 13 de agosto, en la web UnshatterMovie.com.
El tráiler oficial de “Linkin Park: Unshatter” se estrenó ofreciendo al público un primer vistazo a la historia profundamente personal detrás de una de las bandas más influyentes de la música moderna mientras se embarcan en un nuevo comienzo juntos.
Combinando imágenes de archivo poco comunes, momentos espontáneos entre bastidores, sesiones íntimas de estudio y actuaciones electrizantes en directo, “Unshatter” sigue a Linkin Park desde las primeras sesiones de grabación en 2022 a través de la creación de “From Zero” y su regreso a los escenarios mundiales.
Dirigida por Joe Hahn, la película ofrece una mirada interna sin precedentes al proceso creativo y la amistad duradera de la banda, al tiempo que presenta el siguiente capítulo de Linkin Park con Emily Armstrong y Colin Brittain.
Experiencias
Coincidiendo con el estreno en cines de la película, la banda sonora que la acompaña, “Unshatter (Live in São Paulo)”, llega el 25 de septiembre, con interpretaciones trascendentales de canciones que abarcan toda su carrera, incluidas grabaciones exclusivas no incluidas en la película. El álbum ya está disponible para reserva, y los fans pueden escuchar “Somewhere I Belong (Live in São Paulo)” hoy mismo.
El público tendrá la oportunidad de vivir “Linkin Park”: Unshatter en cines 2D estándar, así como en salas premium ScreenX, 4DX y Ultra4DX en ubicaciones seleccionadas de todo el mundo.
ScreenX expande los momentos clave más allá de la pantalla principal con imágenes panorámicas inmersivas, mientras que 4DX rodea al público con movimiento sincronizado y efectos ambientales, dando vida a las inolvidables actuaciones en concierto de la película de formas totalmente nuevas.
“‘Unshatter’ sigue un momento muy particular en la historia de Linkin Park y documenta un camino a través de la pérdida, la incertidumbre, la amistad y la reinvención”, comenta Joe Hahn.
“Espero que los fans de toda la vida vean partes de nuestro viaje que nunca antes habían visto, y espero que las personas que acaban de descubrir nuestra música se lleven una mejor comprensión de cómo hemos llegado hasta aquí. Pero incluso más allá de Linkin Park, espero que la gente conecte con ella como una historia sobre las relaciones, la resiliencia y lo que realmente hace falta para seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas”.
Desde cero
Linkin Park es uno de los grupos más influyentes, exitosos y visionarios de los últimos 25 años. El álbum debut de la banda, ganador de un Grammy y con certificación de Diamante de la RIAA, “Hybrid Theory” sigue siendo el debut más vendido de este siglo, y lanzó una fuerza imparable que rompe géneros y que desde entonces ha acumulado 21.000 millones de visitas en YouTube y ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.
En 2024, tras un paréntesis de siete años, Linkin Park -integrado ahora por Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, Dave Farrell, Emily Armstrong y Colin Brittain- regresó con su octavo álbum de estudio, “From Zero”, aclamado universalmente y en los primeros puestos de las listas de éxitos.
El conjunto de regreso obtuvo dos nominaciones adicionales al Grammy, e incluyó el sencillo de platino “The Emptiness Machine”, que pasó 15 semanas en el número 1 de la lista Rock & Alternative Airplay de Billboard para convertirse en la canción de rock más importante del año. En total, la banda ha conseguido la asombrosa cifra de 13 entradas en el número 1 de la lista radiofónica, la segunda mayor cantidad de la historia.
Recorrido
Fundada en 1996, Linkin Park pasó de grabar en el dormitorio de Mike Shinoda en Agoura Hills a cambiar indeleblemente el sonido de la música popular en pocos años.
Tras ganar el Grammy a la Mejor Interpretación de Hard Rock por “Crawling” de “Hybrid Theory”, obtuvieron el de mejor colaboración de rap/canto por “Numb / Encore”, de su innovador EP conjunto de 2004 con Jay Z, “Collision Course”, y presentaron la canción en el escenario de los Grammy con una aparición especial de Paul McCartney.
Entre medio, el segundo álbum del grupo, ahora ocho veces platino, “Meteora”, debutó en el número 1 del Billboard Top 200, una de las seis veces que han encabezado la lista. Linkin Park se asoció con Rick Rubin para su tercer álbum, cinco veces platino, “Minutes to Midnight” de 2007, y han impulsado su sonido sin miedo desde entonces.
Hasta la fecha, Linkin Park ha ganado dos Grammy, siete American Music Awards, cuatro MTV VMA Awards, diez MTV Europe Music Awards, tres World Music Awards y, en 2025, el premio al Álbum de Rock del Año en los iHeartRadio Music Awards por From Zero.
Siguen agotando las entradas en estadios de todo el planeta, han encabezado los festivales más importantes del mundo y son la única banda de rock occidental que ha realizado una gira de cinco estadios en China. La banda también ha priorizado durante mucho tiempo la caridad y la buena voluntad, ayudando a recaudar millones a lo largo de los años para las víctimas de desastres naturales.
Linkin Park se ha convertido recientemente en la única banda de rock que ha superado los 2.000 millones de streams anuales, y su éxito de 2000 certificado con el disco de diamante, “In The End”, sigue siendo un hito cultural imperecedero. En 2026, Linkin Park estrenará el largometraje “Unshatter”, sobre su camino de vuelta al spotlight.