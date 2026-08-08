En cines de todo el mundo

Linkin Park estrena su documental "Unshatter" el 30 de septiembre

Dirigido por Joe Hahn, ofrece una mirada interna sin precedentes al proceso creativo y la amistad duradera de la banda, al tiempo que presenta su presente con Emily Armstrong y Colin Brittain. La banda sonora “Unshatter (Live in São Paulo)” se publicará el 25 de septiembre, con el adelanto de “Somewhere I Belong” ya disponible.