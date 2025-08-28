Con diez headliners

Lollapalooza 2026 anunció su lineup

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra encabezan una grilla destacada, que se lucirá los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.