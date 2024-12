Del 20 al 28 de marzo

Lollapalooza anuncia los sideshows de su edición aniversario

Foster the People, Nathy Peluso, The Marías, Fontaines D.C., Girl in Red, Jpegmafia y Marina Reche protagonizarán conciertos más íntimos en Buenos Aires y Córdoba, además de compartir la grilla en el Hipódromo de San Isidro juntoi a Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool, Rüfüs du Sol y Tan Biónica.