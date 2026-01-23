"Quiero estar donde espera el sol": se cumplen 76 años del nacimiento de Spinetta

Valentín González
Argentina celebra el día Nacional del Músico en homenaje a Luis Alberto Spinetta. Uno de los artistas más relevantes del país, dejando un legado que trasciende generaciones.
Cada 23 de enero se conmemora el Día del Músico Nacional en reconocimiento al natalicio de Luis Alberto Spinetta, hecho que se le atribuye al Instituto Nacional de la Música por su iniciativa de crear la Ley 27.106 en el 2014.
A partir de ese año, cada enero se tiñe de nostalgia al recordar al “Flaco”, uno de los referentes culturales más influyentes en la música argentina. Y me abstengo de decir rock, ya que su aporte va más allá de las etiquetas propias de la industria entendidas como géneros musicales.
A lo largo de sus proyectos, Spinetta recorrió distintas sonoridades. Desde un sonido más crudo y punzante en Pescado Rabioso y Los Socios del Desierto, hasta una búsqueda más fresca y armónica en ensambles como Spinetta Jade o Invisible.
Su sensibilidad, su poesía y su capacidad de reinventarse siempre en pos de un sonido nuevo lo ha llevado a ser un símbolo nacional y latinoamericano en el ámbito musical.
Su música permanece a través de los años y es un mapa para todo aquel que quiera embarcarse en el arduo oficio de la creación musical.
Con más de 30 discos en su haber, el Flaco creó distintas bandas a lo largo de su trayectoria.
Sus primeros acordes aparecieron en su etapa escolar. Desde muy joven, Luis se vio conmovido por la música de los Beatles, el folklore argentino, Hugo Fattoruso, entre otros artistas y manifestaciones culturales.
En 1969 formó Almendra, banda que nace por la fusión de los integrantes de dos proyectos: Los Mods y Los Sbirros, del cual Spinetta formó parte del primero.
Con la primera agrupación oficial grabó cuatro discos: “Almendra” (1969), “Almendra II” (1970), “El Valle Interior” (1980) y el álbum doble en vivo, “Almendra en Obras” (1980).
Posteriormente, en el 73 llegaría el turno de Pescado Rabioso.
“Yo quería hacer un grupo más violento, una música aún más violenta que el segundo disco de Almendra... Con Pescado intenté romper la ternura y el eje sensible de Almendra... Había partido de una música esencialmente ciudadana, tanguera, con reflejos de bossa-nova, con aires de jazz e influencia de Piazzolla, y ahora me revelaba contra eso creando riffs... Creo que fue una etapa medio punk”. Berti, Eduardo (1988). “Spinetta: crónica e iluminaciones”. Buenos Aires: Editora AC. p. 33-44.
Junto a David Lebón, Black Amaya y Carlos Cutaia exploraron sonoridades más psicodélicas y bluseras teñidas de la guitarra folk. Un claro ejemplo es la canción "Iniciado del Alba" de su segundo álbum.
Con Pescado Rabioso grabó tres discos: “Desatormentándonos” (1972), “Pescado 2” (1973) y por último “Artaud” (1973) que si bien está bajo el nombre de la banda, fue un trabajo en solitario debido a la separación del conjunto. En esta oportunidad, el álbum en referencia a Antonin Artaud, contó con la colaboración de su hermano Gustavo en la batería y dos ex-Almendra: Rodolfo García en batería y coros, y Emilio del Guercio en bajo y coros.
Es innegable que el trabajo y el compromiso de Luis Alberto Spinetta con su música es inmenso. Imposible de abarcar en estas líneas.
A lo largo de sus grabaciones, Spinetta nos nutre con letras llenas de historia, producciones conceptuales que muestra su pensamiento sobre la vida, la libertad creativa y como la sensibilidad y la belleza pueden ser formas de resistencia frente a la banalidad y la violencia.
En lo que respecta a los elementos propios de su identidad artística y sonora, se lo destaca por ser un creador nato de melodías, inventor de disonancias y armonías complejas que desafían las reglas de la música tonal.
Un 8 de febrero del 2012 a los 62 años, el fundador de Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Los Socios del Desierto y Spinetta Jade nos dejó a causa de un cáncer de pulmón.
En esta fecha recordamos el nacimiento de un poeta que marcó el libro de las buenas memorias de la música argentina.