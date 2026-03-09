El viernes 13, en Demos

Luna Sujatovich: workshop y concierto solidario

En el marco de la sexta edición del ciclo “Lunas de Marzo”, la reconocida solista y colaboradora de reconocidas figuras brindará un show a beneficio de La Casita de Isidro Labrador, con las santafesinas Sol Pereyra y Luisina Gioria como anfitrionas. También dará un taller de canto colectivo femenino, con cupos limitados.