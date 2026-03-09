Luna Sujatovich: workshop y concierto solidario

En el marco de la sexta edición del ciclo “Lunas de Marzo”, la reconocida solista y colaboradora de reconocidas figuras brindará un show a beneficio de La Casita de Isidro Labrador, con las santafesinas Sol Pereyra y Luisina Gioria como anfitrionas. También dará un taller de canto colectivo femenino, con cupos limitados.
Sujatovich desarrolla su camino personal, luego de colaborar con Fito Páez y mientras integra la banda de Coti Sorokin. Foto: Gentileza Lunas de Marzo
El próximo viernes 13 de marzo, Demos Centro Cultural y de Estudios (9 de Julio 2239) será el escenario de una jornada que combina formación artística, música en vivo y compromiso social. En el marco de la sexta edición del ciclo “Lunas de Marzo”, la reconocida artista Luna Sujatovich brindará un workshop de canto colectivo y un concierto central con entrada solidaria.
Workshop de Canto Colectivo Femenino
De 15 a 18 Sujatovich -cantante, pianista y compositora de trayectoria internacional- dictará un taller diseñado para explorar la voz desde lo colectivo. La propuesta invita a trabajar la técnica y la potencia del canto compartido; como requisitos se plantean el conocimiento mínimo de lectoescritura musical y alguna experiencia previa en canto coral.
La inscripción se realizará través de www.demoscce.com; la actividad, con cupos limitados, tiene un costo de $ 20.000.
Pereyra y Gioria pondrán el toque local a la velada. Foto: Gentileza de las artistas
Concierto solidario
A las 21, el escenario de Demos Centro Cultural y de Estudios recibirá a Luna Sujatovich para un show donde recorrerá su premiado repertorio solista. El ciclo, que busca revalorizar el trabajo artístico de mujeres y disidencias, contará con la apertura de las cantautoras santafesinas Sol Pereyra y Luisina Gioria.
La entrada para el concierto es libre y gratuita, sujeta a la capacidad limitada del espacio. En esta ocasión, se recibirán alimentos no perecederos que serán destinados a La Casita de Isidro Labrador del Barrio Las Lomas.
Sobre la artista
Luna Sujatovich ha consolidado una carrera versátil, trabajando junto a figuras como Fito Páez (colaboró en el disco “Canciones para aliens” y dirigió el concierto “La rueda mágica”) y Coti Sorokin (es tecladista de su backing band, Los Brillantes). Su propuesta solista combina la riqueza del piano con una sensibilidad compositiva que la ha posicionado como una de las referentes de la nueva canción argentina.