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"A la luz del semáforo"

La historia del "Chaca" vuelve en formato teatral

Sebastián Roulet está a cargo de la dramaturgia y dirección de esta puesta que retoma la historia del músico que terminó viviendo en situación de calle en la intersección de las avenidas Galicia y General Paz. Gabriel Pandolfo y Maximiliano Jenkins integran el elenco.

El “Chaca” y el “Dr.” revelan sus historias mientras buscan dinero para el vino. Foto: Gentileza Marcela PucciEl “Chaca” y el “Dr.” revelan sus historias mientras buscan dinero para el vino. Foto: Gentileza Marcela Pucci
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El viernes 6 de noviembre, a las 21, el teatro Nuevo LOA AGM (25 de mayo 1867, Santa Fe) estrenará una comedia dramática interpretada por Gabriel Pandolfo y Maximiliano Jenkins y con dramaturgia y dirección de Sebastián Roulet.

La obra recibió una Mención del Jurado del Premio Literario Municipal 2025, en el género Dramaturgia. Y se destaca por estar inspirada en hechos y personajes reales de la ciudad, como el caso del “Chaca”: un cantante de blues, que formó parte de las bandas más importantes del país y fue reconocido cantando en un semáforo en Santa Fe, su lugar de encuentro, pertenencia y sostén.

Las entradas anticipadas (con transferencia) tienen un valor de$25.000 (en puerta $30.000); jubilados y estudiantes: $20.000. Las reservas puede hacerse 342 477 -2828. La obra es apta para mayores de 13 años.

Sinopsis

El “Chaca” y el “Dr.” comienzan su jornada en el lugar que habitan a diario: el banco de un cantero central del Bulevar, frente al semáforo que constituye su medio de subsistencia. El objetivo es el mismo de siempre: conseguir dinero para el vino.

Pero, mientras transcurre el tiempo, estos dos hombres van desentrañando la madeja de sus historias personales, acompañados por las canciones de sus vidas, el sonido de los autos que pasan y la luz del semáforo, que marca el ritmo de cada día.

Gabriel Pandolfo y Maximiliano Jenkins en “A la luz del semáforo”, escrita y dirigida por Sebastián Roulet sobre la historia del “Chaca”La obra recibió una Mención del Jurado en el Premio Literario Municipal 2025. Foto: Gentileza Marcela Pucci

Equipo artístico y técnico

Elenco: Maximiliano Andrés Jenkins y Gabriel Pandolfo.

Escenografía y arte: Maia Esquivel y Melisa Guerrero.

Vestuario y arte: Eve Medina.

Diseño de planta de luces y operación: Sergio Robinet y Ruy Gatti.

Diseño de maquillaje: Marisa Ramírez.

Piezas audiovisuales y backstage: Victoria Mendoza.

Fotografía y piezas gráficas: Marcela Pucci.

Prensa y asistencia de producción: Rosana Balbuena y Rosario Lucero.

Dramaturgia, dirección y producción general: Sebastián Roulet.

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Arte Música Teatro

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