"A la luz del semáforo"

La historia del "Chaca" vuelve en formato teatral

Sebastián Roulet está a cargo de la dramaturgia y dirección de esta puesta que retoma la historia del músico que terminó viviendo en situación de calle en la intersección de las avenidas Galicia y General Paz. Gabriel Pandolfo y Maximiliano Jenkins integran el elenco.