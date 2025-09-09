Lxs Fatales en "El Under al CCP"

En el marco del ciclo “El Under al CCP” se presentará Lxs Fatales, agrupación que nace como un dúo de guitarra y voces en agosto de 2021. Actualmente está integrada por Pancho Chiarelli (guitarra, bajo y coros), Paula Bergesio (voz), Alfredo Oliva (batería) y José Liotta (bajo, guitarra y coros).
Un show con canciones que hablan de amor y desamor, cuestiones sociales, manifiestos existencialistas, lo surrealista de esta realidad...
El recital se realizará en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial “Francisco ‘Paco’ Urondo”; las entradas tendrá un valor de $ 6.000.
Nace como un dúo de guitarra y voces, conformado por Francisco “Pancho” Chiarelli y Paula Bergesio. La primera actuación con este formato electroacústico fue en agosto de 2021, en el marco de la presentación de un libro de Mariano Ludueña en el Strummer Bar (Buenos Aires).
Luego fue que se incorporan Ale Pérez en el bajo y Alfredo Oliva en batería. La banda empieza a componer sus propias canciones, sin dejar de lado el amplio abanico de versiones que conforman su repertorio original: Velvet Underground, Jane’s Addiction, Pixies, rock nacional, boleros y más. Canciones que hablan de amor y desamor, cuestiones sociales, manifiestos existencialistas, lo surrealista de esta realidad.
Actualmente Lxs Fatales está integrado por: Pancho Chiarelli (guitarra, bajo, coros), Paula Bergesio (voz), Alfredo Oliva (batería) y José Liotta (bajo, guitarra, coros). Músicos invitados: Ruy Gatti (armónicas) y Joaquín Amaduzzi (saxo).
