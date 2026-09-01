El viernes 4 de setiembre se presenta Madreluz -dúo integrado por Elina Goldsack y Ana Suñé- en El Solar de las Artes (9 de Julio 2955). La apertura de sala será a las 21, mientras que las reservas pueden hacerse al 342 4861370.
Madreluz regresa con "Para cuidarte en cada flor"
Elina Goldsack y Ana Suñé volverán a reunirse en formato dúo en El Solar de las Artes, abriendo el juego a artistas invitados. En esta ocasión se sumarán Andrea Eletti, Flor Di Benedetto y Pablo Medina.
Desde sus comienzos este dúo ha realizado presentaciones en las que gusta de convidar a otros colegas abriendo el juego al disfrute compartido y a poder construir con otros el hacer artístico musical como un espacio para el abrazo y los sentires profundos.
Este recital se denomina “Para cuidarte en cada flor” y es el primero de un ciclo de recitales en los que desarrollan una parte de su repertorio junto a un invitado logrando amalgamar las cualidades sonoras del dúo con la potencialidad y originalidad del invitado. En esta ocasión se trata de la destacada cantante y gestora cultural santafesina Andrea Eletti.
Participan también de esta primera ronda del ciclo Flor Di Benedetto y Pablo Medina.
Propuesta artística
El repertorio aborda autores como María Elena Walsh, Violeta Parra, Elizabet Morris, Carlos Aguirre, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Ana Suñé, entre otros.
En su búsqueda estética, el acento está puesto en la plasticidad poética del mensaje donde lo musical va enhebrando una diversidad de ritmos y sonoridades con arreglos donde las integrantes ejecutan diferentes instrumentos y ensambles vocales.
El nombre Madreluz se eligió para evocar al poeta y músico argentino Luis Alberto Spinetta en alusión a su disco “Madre en años luz” enlazando esta referencia con la idea de la “maternidad” como principio vital, lugar de nido, refugio y gestación del vínculo esencial entre las personas.
En octubre de 2019, Madreluz presentó su primer material discográfico llamado “Silvestre flor”.