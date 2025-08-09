Marcelo Burgi presenta su nuevo single "Hoy tiemblas"
El músico santafesino inicia un nuevo capítulo en su recorrido como solista. Con una fusión de rock alternativo con matices melódicos y guitarras expresivas, habla del temblor emocional que genera el encuentro con el otro.
El artista, junto a la portada del single: “A veces el corazón se esconde detrás del ruido de la mente. Esta canción es mi forma de ir a buscarlo, aunque tiemble”, afirma. Fotos: Gentileza producción
Con una sonoridad cruda y una búsqueda más industrial, Marcelo Burgi nos presenta su nuevo single “Hoy tiemblas”, que marca un nuevo capítulo en su recorrido como solista. El single, que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, transita una fusión de rock alternativo con matices melódicos y guitarras expresivas, destacándose por su clima emocional y una interpretación vocal cargada de fuerza.
“Hoy tiemblas” habla del temblor emocional que genera el encuentro con el otro, del conflicto interno entre la razón y un corazón herido que, pese a todo, se resiste a rendirse. La colaboración de Ulises Notaro en el bajo aporta una capa extra de dramatismo a una lírica que se mueve entre la tensión, la entrega y la vulnerabilidad.
Con este lanzamiento, Burgi reafirma su identidad como compositor y cantante, y refleja una evolución artística tanto en lo musical como en lo conceptual, apostando a un sonido honesto y directo, capaz de conmover desde lo simple.
“A veces el corazón se esconde detrás del ruido de la mente. Esta canción es mi forma de ir a buscarlo, aunque tiemble”.
Ficha técnica
Letra y música: Marcelo Burgi.
Músico invitado: Ulises Notaro (bajo).
Producida, mezclada y masterizada por: Luciano Luggren.
Grabada en la ciudad de Esperanza (Santa Fe) y Santo Tomé (Santa Fe) entre los meses de julio y octubre de 2024.
Sobre el artista
Marcelo Burgi es músico, compositor y docente. Su carrera siempre fue transitando la independencia, la creatividad y la búsqueda constante de nuevos paisajes sonoros, donde lo regional dialoga con lo universal.
Ha sabido moverse por diversos escenarios: desde bandas de rock como Sexta Ciudad y Cul de Sac? hasta colaboraciones en obras teatrales, donde sus sonidos y emociones terminaban siendo parte de algo más grande.
Participó en eventos como Música en el Río (Santa Fe) y Fiesta de la Artesanía (Entre Ríos) donde compartió escenario con referentes como Babasónicos, Bersuit Vergarabat, Los Cafres, La Vela Puerca y Tan Biónica. Además, supo tener varias experiencias en la televisión nacional gracias a canales como Encuentro y América TV.
En 2016 lanzó su primer single, “Leyenda”: una emotiva dedicatoria a Lionel Messi que marcó un punto de inflexión en su camino como solista.
Hoy, en una etapa creativa más personal, Marcelo busca decir lo que no siempre se puede con palabras: transformar emociones en canciones.
