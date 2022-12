Concierto navideño de Mariah Carey

El especial “Mariah Carey: Merry Christmas to all!” estará disponible hoy 24 de diciembre en Paramount+. Grabado en el Madison Square Garden, contiene deslumbrantes interpretaciones de sus éxitos navideños.

El concierto especial presentará a la cantautora interpretando un repertorio de sus festivos éxitos navideños, incluyendo el éxito de ventas masivas “All I want for Christmas is You”. Foto: Gentileza Paramount+