Mariana “Iaia” Pretto presenta su nuevo álbum: “Alada, piano a una mano”, con el que consolida su carrera como solista de mano izquierda, tras dos años madurando el repertorio en diferentes escenarios de la región.
Mariana Pretto presenta "Alada, piano a una mano"
Se trata del primer material como solista instrumental de la artista santafesina, ya está disponible en todas las plataformas. El jueves 17 será hará lo propio en Ciudad de Buenos Aires.
El disco sintetiza su trayectoria como intérprete, arregladora y compositora, y representa una integración entre su formación clásica y popular. Desde Bach a Ariel Ramírez, recorre obras originales a las cuales suma adaptaciones, nuevas versiones y sus propias creaciones, que demuestran una indagación profunda en la riqueza expresiva del piano a una sola mano.
En palabras de la artista: “Es un gran logro haber grabado mi primer álbum solista. Me debía esa instancia de que sea un disco puramente de piano instrumental, a lo que me dedico desde los siete años, ya que el anterior había sido de canciones, con muchas colaboraciones, explorando una faceta nueva para mí que era la composición sobre letras propias”.
La presentación oficial será el domingo 13 de septiembre a las 20 en Casa España (Rivadavia 2871, Ciudad de Santa Fe). Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketway. El concierto contará con la participación especial de Ernesto Remedi en danza e intervenciones poéticas creadas especialmente para la ocasión.
En Caba, la presentación será el jueves 17 de septiembre a las 19 en el Auditorio Jorge Luis Borges, enmarcada en la programación oficial de música y artes escénicas de la Dirección Nacional de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Agüero 2502), con entrada libre y gratuita.
Catálogo
Este nuevo lanzamiento se integra al catálogo del sello Shagrada Medra, con la curaduría del reconocido pianista Carlos Aguirre y junto a los trabajos discográficos de mujeres pianistas referenciales como lo son Lilian Saba y Lilia Salsano. Una presentación del álbum detallada y en primera persona se puede ver en “La hora Azul”.
Dice la artista: “El disco es una síntesis de todo lo que estuve investigando y explorando con respecto al repertorio de piano para la mano izquierda. Incluí obras del repertorio escrito original para la mano izquierda, tanto de autores clásicos como latinoamericanos y argentinos”.
“En las transcripciones elegí una obra de cada uno de los instrumentos que considero se adaptan más fielmente a la mano izquierda, que son el violoncello y la guitarra. Y con lo que respecta a las composiciones propias, hay un diálogo con mi disco anterior a través de dos canciones reversionadas”.
Ficha técnica
Grabado en Zar Estudio, Buenos Aires, en febrero del 2026.
Editado por el sello Shagrada Medra.
Grabación, Mezcla y Masterización: Miguel Zagorodny.
Diseño gráfico: Marcela Pucci.
Fotografía: Pablo Cánepa.
Producción artística y ejecutiva: Mariana Pretto y Maru Figueroa.
Recorrido
Mariana Pretto nació en Santa Fe en 1986; es pianista, docente y compositora. Se dedica a interpretar y difundir el repertorio de piano para la mano izquierda sola, abordando obras originales, arreglos y composiciones propias.
Es Profesora de Música egresada del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Perfeccionó sus estudios de piano con Lilia Salsano, Graciela Reca, Pía Sebastiani y Aldo Antognazzi. Profundizó en la interpretación del folclore en el piano con Hilda Herrera en el marco del Cimap (Creadores e Intérpretes de la Música Argentina en Piano).
En 2023 lanzó su primer material discográfico “Siempre florece” con canciones de autoría propia en música y letra, sintetizando su recorrido por la música clásica y folclórica reflejado en ritmos, arreglos e instrumentaciones de las composiciones.
En 2026 grabó su segundo disco “Alada, piano a una mano”, editado por el sello Shagrada Medra. Este proyecto solista de mano izquierda lo estrenó en Santa Fe en 2024 y luego lo presentó en Buenos Aires, Zárate, Paraná, San Jerónimo Norte, Tucumán, Catamarca, Posadas, Resistencia y Corrientes, destacándose la Gira Litoral realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.
En varias ocasiones los recitales fueron acompañados de diversas instancias pedagógicas como Charlas, Talleres y Cursos. El Curso “El repertorio de piano para la mano izquierda sola” fue respaldado por la Resolución N° 2303/25 del Ministerio de Educación de Corrientes.
Se desempeña como Docente de Piano en el Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” de Santa Fe y en el Liceo “Faustino M. San Juan” de Santo Tomé.