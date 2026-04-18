El domingo 3 de mayo, en el CC Atlas

Mariano Loiácono vuelve a Rosario al frente del New York Quintet

El reconocido trompetista se presentará junto a los cuatro músicos que lo acompañaron en la grabación de “Little Waltz” en la Gran Manzana: Willie Jones III, Justin Robinson, Anthony Wonsey y Danton Boller.