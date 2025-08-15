"Martina Chapanay. Eco de voces en lucha" llega a la Sala Foyer del CCPPU

El próximo sábado 16 de agosto a las 21 se estrenará en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457, Santa Fe) la obra “Martina Chapanay. Eco de voces en lucha”, un unipersonal protagonizado por Mónica Marraffa que rescata la historia y el espíritu indomable de una figura legendaria de nuestro pasado.
La pieza, con dramaturgia de Josefina Bértoli y dirección de Mariana Mosset y Jennifer Vallejos, propone una puesta de tintes minimalistas donde el cuerpo se convierte en el núcleo ritual que convoca la memoria de Martina Chapanay: montonera huarpe del siglo XIX, luchadora junto a el Chacho Peñaloza y Facundo Quiroga, mensajera de San Martín, protectora de las lagunas de Guanacache, bandolera solidaria, rastreadora y hábil duelista. Una mujer que cabalgó los caballos más indomables y desafió las normas de su tiempo.
Entre lo poético y lo histórico, la obra entrelaza vestigios del pasado con el imaginario escénico contemporáneo. En palabras de Marraffa, se trata de “un ritual que nos devuelve a esta mujer indómita, atravesando su voz, su tierra y su lucha”.
“Hay que defender la tierra de uno, sea del lado que sea. ¿Quien conoce como yo esta tierra áspera y brava? Hay que saber mirar en la inmensidad, siempre hay algo más. El desierto se escucha y se observa con todo el cuerpo... Luna encendida que me muestra todo, indios, gauchos, soldados, sangre. Hago camino entre los muertos; llora el pueblo huarpe, lloran todos los pueblos, lloran todos los pájaros. Me hablan los árboles, me susurra el agua. El galope de la huida es eterno. Soy una huarpe, el zonda me empuja y acaricia”, afirmó la actriz, sobre experiencias de los primeros ensayos).
Las funciones se realizarán los sábados 16, 23 y 30 de agosto a las 21. Las entradas generales tienen un valor de $15.000, con promoción 2x1 para jubilados y estudiantes (válido solo en boletería). Pueden adquirirse en la boletería del teatro o por eTickets.
Ficha técnica
Dramaturgia: Josefina Bértoli.
Vestuario: Ignacio Estigarribia.
Escenografía: Mariano Franco.
Fotografía: Belén Altamirano.
Diseño y técnica de luces: Mariana Mosset y Jennifer Vallejos.
Diseño gráfico: Nati Fessia.
Dirección: Mariana Mosset y Jennifer Vallejos.
