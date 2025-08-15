Los sábados de agosto

"Martina Chapanay. Eco de voces en lucha" llega a la Sala Foyer del CCPPU

La pieza, con dramaturgia de Josefina Bértoli y dirección de Mariana Mosset y Jennifer Vallejos, es un unipersonal interpretado por Mónica Marraffa, montonera huarpe del siglo XIX, mensajera de San Martín y bandolera solidaria.