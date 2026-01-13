Cómo Matt Damon logró perder 15 kilos para La Odisea

A sus 55 años, el actor estadounidense Matt Damon sorprendió al confesar que logró perder 15 kilos para interpretar a Odiseo en la próxima película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. En una entrevista reciente, el actor reveló que no había estado tan liviano desde su adolescencia, tras una estricta dieta y exigente rutina de entrenamiento.
Un reto físico a la altura de un héroe griego
La transformación física de Damon para el papel de Odiseo fue uno de los aspectos más comentados durante la producción de La Odisea, una ambiciosa adaptación cinematográfica del poema épico de Homero que se estrenará el 17 de julio de 2026.
En diálogo con el podcast New Heights, conducido por los hermanos Travis y Jason Kelce, el actor relató que su peso habitual oscilaba entre 84 y 91 kilos, pero durante la preparación logró llegar a 76 kilos, un nivel que no alcanzaba desde sus días en el instituto.
Matt Damon sorprendió al confesar que logró perder 15 kilos para interpretar a Odiseo.
Dieta sin gluten y entrenamiento exigente
Damon detalló que uno de los principales cambios fue eliminar el gluten de su dieta tras consultar con su médico, una medida que, junto con una rutina rigurosa de ejercicios, fue clave para alcanzar el físico deseado. Según explicó, ese ajuste no solo facilitó la pérdida de peso, sino que también le permitió mantener la energía necesaria para su intenso entrenamiento.
“Christopher quería que estuviera delgado pero fuerte —comentó el actor— y ese fue el objetivo que me planteé desde el principio”. La disciplina requerida lo llevó a comparar su preparación con la de un atleta profesional, integrando ejercicios y dieta como parte de su rutina diaria.
La experiencia, según Damon, no solo fue un desafío para cumplir con las exigencias del papel, sino también una oportunidad para adoptar hábitos saludables. El actor mencionó que, tras la transformación, continuó con su estilo de vida sin gluten y que incluso descubrió alternativas que ahora forman parte de su día a día.
Este tipo de compromiso físico para roles cinematográficos es una constante en la carrera de Damon, quien en el pasado también modificó su cuerpo de manera significativa para otros proyectos.
El actor reveló que no había estado "tan liviano" desde su adolescencia.
La Odisea: una producción épica en Hollywood
La Odisea, protagonizada por Damon, forma parte de los estrenos más esperados del año y cuenta además con un elenco de primer nivel que incluye a actores y actrices de renombre internacional. La película fue rodada con tecnología IMAX® completa y promete ofrecer una reinterpretación ambiciosa del clásico griego.
La notable pérdida de peso de Matt Damon para interpretar a Odiseo no solo subraya la intensidad de su compromiso profesional, sino que también pone de relieve las exigencias físicas que enfrentan los actores de Hollywood para dar vida a personajes icónicos. Con un enfoque claro en salud, disciplina y objetivos definidos, Damon ha demostrado que, incluso a los 55 años, es posible reinventarse para un rol que exige tanto cuerpo como espíritu.