En el Centro Cultural Cauces

Celebran el Mes del Rock Santafesino con una cumbre intergeneracional

En el marco de la conmemoración del Mes del Rock Santafesino, Cauces propone un histórico recital en vivo, con grandes referentes de la escena local. Será hoy viernes 30 de octubre desde las 20 en 1 de Mayo 2120.