Lejos de una mirada puramente retrospectiva o de un clásico tributo, la propuesta busca poner nuevamente en circulación canciones fundamentales de nuestro patrimonio cultural.
Celebran el Mes del Rock Santafesino con una cumbre intergeneracional
En el marco de la conmemoración del Mes del Rock Santafesino, Cauces propone un histórico recital en vivo, con grandes referentes de la escena local. Será hoy viernes 30 de octubre desde las 20 en 1 de Mayo 2120.
La noche estará estructurada en dos momentos centrales: un repertorio compartido donde una formación de músicos locales oficiará anfitriona interpretando obras inoxidables de la historia del rock de la ciudad (con homenajes a emblemáticas agrupaciones como La Cruda, Carneviva, Cabezones, Astro Bonzo, Pasamanos, Mo’ Blues y Sig Ragga, entre otras) sumando al escenario a destacados invitados.
También habrá un bloque de micrófono abierto y jam rock, para que artistas y músicos asistentes puedan sumarse de manera espontánea, abriendo el espacio a la improvisación y al intercambio musical.
Desde la organización destacan que el propósito central es “generar un verdadero encuentro entre generaciones, donde las canciones fundamentales de nuestro patrimonio cultural vuelvan a sonar hoy y se crucen con quienes están haciendo música en el presente”.
Grilla completa
De esta gran celebración participarán en escena los artistas César Andino, Fede Teiler, Flaco Ferrero, Selene Rozycki, Lauti Daneri, Camila Cornut, Lucas Cantero, Luli Gauna, Shaky, Nacho Formia, Conrado Ojeda, Oso Benaglio, Tina Rouge, José Albino, Juan Suárez, Conrado Suárez, Eduardo Gaviola, Santi Boni, Lucio Rindilizbacher y Felipe Martínez.
El evento se llevará a cabo hoy viernes desde las 20 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Cauces, ubicado en 1 de Mayo 2120 de la ciudad de Santa Fe.