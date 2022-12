Esta noche

“Metallica presenta: El concierto Helping Hands”, por Pluto TV

Presentado por Jimmy Kimmel, el show será transmitido en vivo desde Los Ángeles en el canal 156 de la plataforma gratuita, y estará disponible on demand en Paramount+ el 21 de diciembre. Será a beneficio de la la fundación All Within My Hands, creada por el grupo, dedicada a la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la educación. También actuará Greta Van Fleet.