Memorias de Santa Fe

Curt Meyer-Clason: un escritor alemán en la vida rural de la provincia

Vivió durante seis meses en la estancia "La Alpina" de la localidad de Clason, en el año 1965. La experiencia le sirvió para valorar la "seguridad del argentino", frente a las heridas de la posguerra europea. El recuerdo de la entrevista que le hizo El Litoral en 1968.