Durante años, su voz acompañó a millones de espectadores frente a la pantalla. Mike McFarland, reconocido actor estadounidense de doblaje, murió a los 56 años y dejó una extensa trayectoria vinculada al anime, con personajes que forman parte de la memoria de varias generaciones.
Murió un reconocido actor que le dio voz a un entrañable personaje de Dragon Ball
El estadounidense tenía 56 años y era conocido por interpretar al Maestro Roshi y Yajirobe en Dragon Ball, además de Buggy en One Piece. También tuvo otros papeles recordados.
McFarland fue especialmente conocido por su trabajo en las versiones en inglés de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Entre sus interpretaciones estuvieron el Maestro Roshi y Yajirobe, dos personajes que tuvieron una presencia destacada a lo largo de la franquicia.
También prestó su voz para One Piece, donde interpretó al payaso Buggy y a otros personajes de la serie. Su carrera, además, incluyó trabajos como actor de doblaje, director de ADR, guionista y productor de distintas adaptaciones de anime.
Una voz detrás de personajes inolvidables
El recorrido de McFarland estuvo estrechamente ligado a las producciones de Funimation. Su participación en Dragon Ball se extendió durante años y alcanzó diferentes películas, series y videojuegos de la franquicia.
El Maestro Roshi fue uno de sus papeles más reconocidos. El personaje, también conocido como Kame-Sen'nin, es uno de los maestros de Goku y ocupa un lugar central en distintos momentos de la historia. McFarland también interpretó a Yajirobe en las versiones en inglés.
En One Piece, su interpretación de Buggy the Clown se convirtió en otra de sus principales referencias. El personaje es uno de los piratas que aparecen desde los primeros tramos de la historia creada por Eiichiro Oda.
Su trabajo no se limitó a poner voz a personajes. McFarland también participó como director y responsable de adaptación en numerosas producciones, entre ellas Fullmetal Alchemist, Attack on Titan, Dragon Ball y diferentes películas de Evangelion.
Una trayectoria ligada al anime
El actor había desarrollado una carrera de casi tres décadas. También participó en títulos como Psycho-Pass, Fullmetal Alchemist y Attack on Titan, donde interpretó distintos personajes y asumió tareas relacionadas con la producción de doblaje.
Su trabajo alcanzó además al mundo de los videojuegos. Entre sus créditos aparecen distintas entregas de Dragon Ball, además de participaciones en juegos como Street Fighter V y Fire Emblem Heroes.
Los problemas de salud de McFarland se habían conocido públicamente en 2025, cuando tuvo que cancelar su participación en una convención debido a una enfermedad. Posteriormente fue diagnosticado con glioblastoma, un tipo de tumor cerebral.
La noticia de su muerte generó repercusión entre seguidores del anime y colegas de la industria. A los 56 años, McFarland dejó una carrera marcada por voces que quedaron asociadas a personajes reconocidos mundialmente y que acompañaron durante décadas a los fanáticos de dos de las franquicias más populares del género.