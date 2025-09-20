Miley Cyrus lanza "Secrets", parte de su nuevo álbum "Something Beautiful (Deluxe)"
La nueva edición presenta colaboraciones con Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood y David Byrne. Es la ampliación de su álbum visual “Something Beautiful”, considerado el más ambicioso de su carrera.
En toda esta etapa Miley lució looks llamativos de Iris Van Herpen Couture y Maison Margiela. Foto: Gentileza Sony Music
Tras el éxito de su álbum visual “Something Beautiful”, elogiado por The New York Times por su “honestidad y escala vigorizantes” y aclamado por Pitchfork como “su trabajo más ambicioso y gratificante hasta la fecha”, Miley Cyrus lanza “Something Beautiful (Deluxe)”. El álbum ampliado agrega dos nuevas canciones que muestran el instinto de Miley Cyrus para la colaboración audaz y la narración personal.
Liderando el lanzamiento está “Secrets” con Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood de Fleetwood Mac, que llega con un video oficial dirigido por Miley Cyrus con Jacob Bixenman y Brendan Walter. Filmado en el histórico Million Dollar Theatre de Los Ángeles, donde se creó la portada original del álbum, el video coloca a Miley con looks llamativos de Iris Van Herpen Couture y Maison Margiela, que Miley recientemente sirvió como rostro para la última campaña de la marca fotografiada por Paolo Roversi.
A principios de este año, Cyrus compartió los orígenes de la canción en el podcast “Reclaiming” de Monica Lewinsky: “Escribí esta canción sobre mi padre porque quería que me dijera, aunque eran secretos, aunque realmente no quería saberlo, quería ser la persona a la que se sintiera lo suficientemente seguro como para contarla”.
También se incluye en el deluxe “Lockdown”, una colaboración de 13 minutos con David Byrne que expande el alcance sonoro y conceptual de la era de “Something Beautiful”.
