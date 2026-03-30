Estreno mundial en Argentina

Llega a Buenos Aires la primera experiencia inmersiva de Minecraft

“Moonlight Trail” es una experiencia al aire libre completamente nueva que combina tecnología de vanguardia, innovación, biomas icónicos y una misión nocturna bajo las estrellas, llevando el videojuego más vendido de todos los tiempos a la vida real. Se disfrutará a partir del 15 de mayo, en Ciudad Universitaria.