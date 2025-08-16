Murió el reconocido actor Alberto Martín

Conmoción en el mundo televisivo y teatral argentino al conocerse la noticia del fallecimiento de Alberto Martín. A los 81, figura de extensa trayectoria murió mientras permanecía internado.
La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de "Multiteatro", compañía del productor Carlos Rottemberg. Extensa trayectoria en la TV y el teatro nacional.
Según se había informado, Martín luchaba contra una enfermedad terminal y se encontraba hospitalizado, sedado con pronóstico reservado.
La confirmación de la triste noticia llegó vía la cuenta oficial de "Multiteatro", la compañía que conduce Carlos Rottemberg.
"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", postearon.
Cuando tenía 76 años, Alberto Martín tuvo que ser operado de urgencia por un tumor en la base del ojo derecho. Él mismo confirmó la situación, aunque intentó quitarle peso: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo”, dijo en aquel momento.
Igualmente, se había mostrado optimista con el resultado, a la espera de los resultados de los estudios derivados de esa intervención. “Veremos que sale. Yo soy muy positivo en todo esto”, comentó, para después agradecer al equipo médico.
Luis Alberto Di Feo, su nombre real, había nacido el 8 de mayo de 1944 en San Martín. Desde niño mostró vocación por la actuación: a los seis años debutó en el cine con la película La muerte está mintiendo (1950).
Con el paso de los años se convirtió en una cara habitual de la televisión argentina, participando en ciclos como Su comedia favorita, Gutierritos y Los hijos de López, lo que le permitió consolidarse rápidamente en la pantalla chica.
En paralelo, desarrolló una carrera cinematográfica diversa que incluyó papeles en producciones como Yo, el mejor, Brigada en acción, Los hijos de López y ¡Qué linda es mi familia!.
El teatro también fue un espacio donde brilló con fuerza. Obras como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York lo mostraron versátil, capaz de transitar con la misma naturalidad tanto la comedia como el drama.
Con su trayectoria, Alberto Martín dejó una huella imborrable en la cultura argentina. Actor y hasta conductor, su cara es sinónimo de TV. Fanático de Racing, llegó a conducir uno de los primeros programas de cocina y entrevistas.
Estuvo en pareja 47 años con Marta, su esposa que falleció en junio de 2018 a raíz de una esclerosis lateral amiotrófica que la tuvo postrada durante 10 años.
