Muse anunció su nuevo álbum con lanzamiento al espacio
Su décimo trabajo de estudio, “The Wow! Signal”, verá la luz el 26 de junio. La banda envió una tableta especialmente diseñada a 33 km de altura para estrenar el video del single anticipo “Be With You”, protagonizado por Ella Balinska.
Matt Bellamy (voz, guitarra, piano, composición) al frente, escoltado por Dominic Howard (batería, percusión) y Christopher Wolstenholme (bajo, coros). Foto: Gentileza Polocho
Los titanes del rock inglés ganadores del premio Grammy, Muse, anunciaron su próximo décimo álbum de estudio, “The Wow! Signal”, que saldrá el 26 de junio a través de Warner Records. El anuncio fue verdaderamente de otro mundo, con Muse lanzando la noticia desde el espacio: en asociación con Sent Into Space, la banda envió una tableta especialmente diseñada a 33 km de altura en la atmósfera para estrenar el video de “Be With You”, mientras que un segundo paquete llevaba calcomanías para un lanzamiento de vinilo de edición limitada para que los fans las reclamen.
“The Wow! Signal” marca el primer álbum de Muse desde el aclamado “Will Of The People” de 2022, que debutó en el N° 1 en las listas Top Rock Albums y Top Alternative Albums de Billboard. Invitándonos a sumergirnos de lleno en el mundo del nuevo álbum, Muse comparte la masiva salva de apertura de un sencillo principal, “Be With You”, junto con un video musical oficial ambientador protagonizado por Ella Balinska (“Resident Evil”, “The Occupant”).
El single
“Be With You” abre con un enorme y zumbante órgano de iglesia y la voz igualmente épica de Matt Bellamy mientras se enfoca en un momento pesado: “Parece que mi luz ha sido tragada, he agotado hasta el último gramo de suerte / Necesito saltar al fuego, encontrar un poder superior y alcanzar algo nuevo”. Pero muy pronto, la pista se enciende en una electrónica impulsora y, eventualmente, en un rock abrasador mientras la perspectiva del narrador cambia del abatimiento a la resolución: “Siento que mi vida acaba de comenzar, no puede ser con cualquiera / Tiene que ser contigo”.
Dirigido por Nico Paolillo (Deafheaven, Bad Omens), el video de “Be With You” da vida a este momento galvanizador con un detalle cinematográfico impresionante. Mientras un halo rojo se aferra a la luna, Balinska comienza a notar fenómenos extraños y parece ser arrastrada a la noche por alguna fuerza mayor. Eventualmente se encuentra con un hombre conmovido por la misma energía extraña, y juntos presencian un fenómeno hermoso y aterrador.
El arte de tapa del nuevo álbum. Foto: Gentileza Warner Records
El concepto
“The Wow! Signal” toma su nombre de uno de los misterios interestelares más fascinantes del siglo pasado: una poderosa ráfaga de radio de 72 segundos detectada en 1977 originada en la constelación de Sagitario con un ancho de banda e intensidad que sugerían una posible fuente extraterrestre. El astrónomo que descubrió la anomalía rodeó famosamente la ahora icónica secuencia “6EQUJ5” y escribió “¡Wow! ” en la impresión al lado -dándole su nombre a la señal y cimentando su lugar en la ciencia y la cultura popular.
Si bien “Be With You” es solo el primer vistazo a The Wow! Signal, los temas comunes entre la canción y este fenómeno hablan de las fuerzas que impulsan el nuevo álbum de Muse: una mezcla de misterio cósmico, esperanza existencial y la emocionante posibilidad de contacto con algo mucho más grande que nosotros mismos.
Tracklist
1.The Dark Forest
2. Nightshift Superstar
3. Shimmering Scars
4. Cryogen
5. Be With You
6. Hexagons
7. The Sickness In You & I
8. Unravelling
9. Hush
10. Space Debris
Acerca de Muse
Muse son Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme. Su álbum anterior, “Will of the People”, debutó en el N° 1 en múltiples territorios a nivel mundial y marcó el séptimo álbum consecutivo de la banda en debutar en el primer puesto del Reino Unido.
Su álbum de 2015, “Drones”, ganó un premio Grammy al Mejor Álbum de Rock, el segundo de la banda. Desde su formación en 1994, Muse ha lanzado nueve álbumes de estudio, vendiendo más de 30 millones de unidades en todo el mundo.
Ampliamente reconocida como una de las mejores bandas en vivo del mundo, ha ganado numerosos premios musicales, incluidos dos premios Grammy, un American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dos Brit Awards, once NME Awards y siete Q Awards, entre otros.