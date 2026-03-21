Sucesor de "Will Of The People"

Muse anunció su nuevo álbum con lanzamiento al espacio

Su décimo trabajo de estudio, “The Wow! Signal”, verá la luz el 26 de junio. La banda envió una tableta especialmente diseñada a 33 km de altura para estrenar el video del single anticipo “Be With You”, protagonizado por Ella Balinska.