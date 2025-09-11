Música en el Mercado: Curuzú en la Distancia, Rocker Fontana y Sofía Kern

Llega una nueva fecha de Música en el Mercado con los shows de Curuzú en la Distancia, Rocker Fontana y Sofía Kern. Será este sábado desde las 20, en el Mercado Progreso (Balcarce 1625), con entrada libre y gratuita
Llega una nueva cita del ciclo municipal, con entrada libre. Chamamé, rock y soul/jazz serán parte de la velada.
Curuzú en la Distancia es un grupo musical de raíces chamameceras cuya instrumentación remite a un sonido moderno fusionado con otras vertientes musicales.
Rocker Fontana es un power trío que, con un estilo propio y múltiples influencias (funk, reggae, cumbia amazónica, metal), crean lo que llaman Mistic Rok.
Sofía Kern es cantautora y pianista santafesina que junto a su banda, van en busca de una identidad propia inspirada en el neosoul, jazz y pop.
