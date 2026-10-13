Liliana Bosco*
Un encuentro que late desde hace 43 años
La EESO N° 440 “Nacional Simón de Iriondo” protagoniza un megaencuentro de Teatro y Música. Un homenaje a la persistencia, la juventud y el arte entendido como un refugio indispensable.
Hay lugares que no están hechos solamente de ladrillos, de madera noble o de terciopelo rojo. Hay lugares que están hechos de ecos. Si hoy cerramos los ojos en la sala de Casa España (Rivadavia 2871), podríamos escucharlos: el murmullo nervioso de cientos de adolescentes, el suspiro colectivo de un público emocionado y, sobre todo, ese silencio sagrado y denso que ocurre exactamente un segundo ante de que se levante el telón o de que suene la primera nota.
A partir del próximo martes 13 de octubre, ese histórico escenario santafesino volverá a latir al ritmo de la juventud. La EESO N°440 "Nacional Simón de Iriondo" abre las puertas de su historia para organizar una nueva edición de su clásico Encuentro de Teatro Estudiantil, que este año arriba a su 43ª edición, y que será inmediatamente continuado por el Encuentro de Música Estudiantil.
Un milagro de la persistencia
Llegar a la edición número 43 no es un dato menor en el calendario cultural de la provincia. Significa que, mientras el mundo afuera cambiaba vertiginosamente, aquí adentro se mantuvo intacta la llama de lo humano. Durante más de cuatro décadas, esta institución entendió que el arte no es una actividad extracurricular, ni un pasatiempo, ni un adorno. Es un refugio. Es el espacio donde el joven que se siente incomprendido encuentra una voz; donde el tímido descubre que puede ser un gigante; y donde el cuerpo aprende a habitar el espacio con dignidad.
Sobre esta visión institucional y el orgullo de sostener un proyecto de tal magnitud, reflexiona la directora de la escuela, Griselda Iglesias, acompañada en la gestión por las vicedirectoras Lorena Zumoffen (turno mañana) y Carolina Culasso (turno noche). “Llegar a la edición 43 es un milagro de la persistencia y una respiración ininterrumpida de generaciones de jóvenes que sintieron el vértigo de subir a un escenario o de tomar un instrumento”, sostiene Iglesias. “Estamos profundamente orgullosos de sostener este proyecto que trasciende las aulas. Para nosotros, el arte es el lugar donde el adolescente aprende a habitar el mundo. Que ATE Casa España, un espacio histórico que representa el trabajo y la dignidad de quienes construyen la cultura, sea nuestra casa durante estos días, es el mejor homenaje a la educación pública y privada de Santa Fe y la región”.
De la escena a la melodía
La maratón artística comenzará con el Encuentro de Teatro, donde elencos de escuelas públicas y privadas de la ciudad y la región compartirán el arte del instante irrepetible. Subir a una escena es un acto de fe, es desnudar el alma frente a cientos de desconocidos. Pero el teatro no existe sin el otro: el espectador es el cómplice fundamental, aquel que, con su risa, su asombro y su aplauso completa la magia.
Inmediatamente después, los ecos de las tablas darán paso a la vibración de las cuerdas y los vientos. Los días 19 y 20 de octubre tendrá lugar el Encuentro de Música Estudiantil, bajo la coordinación del profesor Norberto Gambino. Si el teatro es el arte de la palabra y el cuerpo, la música será aquí el lenguaje universal donde las escuelas de la región se fundirán en un solo latido bajo la luz de las candilejas.
Los faros en el océano del arte
Detrás de cada grupo que veremos en estos días, hay una red tejida con paciencia infinita. La organización busca también homenajear a los docentes, directivos y preceptores que sostienen ensayos interminables, consiguen vestuarios, afinan instrumentos y calman las crisis de nervios. Ellos son los faros que permiten que estos chicos naveguen por el maravilloso y a veces temible océano del arte.
La escuela “Nacional Simón de Iriondo” invita a toda la comunidad a suspender la vida real por un segundo. Que las luces se enciendan, que el telón suba, y que la vida, en toda su espléndida y caótica belleza, empiece a desfilar frente a nuestros ojos.
Agenda
43º Encuentro de Teatro Estudiantil
Martes 13 de octubre: Mañana y tarde.
Miércoles 14 de octubre: Mañana y noche.
Jueves 15 de octubre: Mañana y tarde.
Viernes 16 de octubre: Mañana.
Encuentro de Música Estudiantil
(Coordinación: Prof. Norberto Gambino)
Lunes 19 de octubre: Mañana y tarde.
Martes 20 de octubre: Mañana.
Entrada libre y gratuita para la comunidad. Se invita a los estudiantes a ocupar las butacas y ser cómplices de estas experiencias irrepetibles.
* Liliana Bosco es Profesora en Letras. Cuenta con una Diplomatura Superior en Lectura, Escritura y Educación (Flacso) y una Especialización en Ciencias Sociales con mención en Lectura, Escritura y Educación (Flacso). En 2024 fue distinguida con el Reconocimiento a la Trayectoria Docente "Marta Samatan". Se desempeña en la EESO N°440 “Nacional Simón de Iriondo”.