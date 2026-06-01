La historia del rock santafesino tiene nombres imprescindibles, y entre ellos sobresale La Naranja. Con más de cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida, la banda volverá a encontrarse con su público el próximo viernes 5 de junio desde las 21 en el Centro Cultural Cauces (1° de Mayo 2120), en una presentación que promete convertirse en una verdadera celebración de la música local.
La Naranja celebra más de 40 años de historia con un show especial
La emblemática banda santafesina se presentará en el Centro Cultural Cauces para recorrer más de cuatro décadas de música, amistad y rock. La noche incluirá clásicos de todas las épocas, canciones de su reciente vinilo “+D40” y un espacio gastronómico para completar la experiencia.
El espectáculo tendrá como eje la conmemoración de los más de 40 años de vida artística del grupo y la presentación de “+D40”, su más reciente trabajo discográfico editado en formato vinilo. Será una oportunidad única para recorrer las distintas etapas de una formación que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.
Recuerdos y presente
La propuesta incluirá un repertorio que atravesará toda la historia de La Naranja, desde aquellos años fundacionales en la década de 1980 hasta las composiciones más recientes. Los asistentes podrán revivir canciones que marcaron la participación del grupo en escenarios emblemáticos como Chateau Rock 86, además de descubrir el material que integra esta nueva producción.
Según la propia banda, “+D40” representa “una celebración de más de cuarenta años de historia, música y amistad. Un trabajo que reúne nuestra esencia, nuestras canciones y el arte del grandioso Marcos López, quien dio forma visual a este nuevo capítulo de La Naranja”.
El álbum también cuenta con el acompañamiento de Club del Disco, que participó en la edición de esta obra concebida como un homenaje al camino recorrido y a los vínculos construidos a lo largo de los años.
Identidad santafesina
Formada en 1984 por Luis “Pollo” Sáez y Ricardo Rojas Molinas, La Naranja nació en un contexto de efervescencia cultural marcado por el regreso de la democracia en Argentina. Su nombre, bendecido por Miguel Abuelo, se convertiría con el tiempo en una referencia ineludible dentro de la escena regional.
A lo largo de su trayectoria, la agrupación construyó una identidad propia, evolucionando desde las influencias del rock nacional clásico hacia una propuesta personal y reconocible. Su presencia constante en escenarios, festivales y encuentros musicales la consolidó como uno de los proyectos más perdurables y representativos de Santa Fe.
Música, gastronomía y celebración
Además del concierto, la velada contará con servicio de barra de tragos y propuestas gastronómicas para acompañar la experiencia. La intención es convertir el encuentro en una verdadera fiesta donde la música, la amistad y los recuerdos compartidos sean protagonistas.
Las reservas pueden realizarse al 3426 13-2605. Desde la organización recuerdan que la capacidad es limitada, por lo que recomiendan asegurar el lugar con anticipación.
Con una formación de lujo sobre el escenario y un repertorio que atraviesa generaciones, La Naranja invita a celebrar una historia que sigue escribiéndose. Una noche para reencontrarse con las canciones que forman parte de la memoria cultural santafesina y brindar por más música, más amistad y más rock.