El viernes 5 de junio

La Naranja celebra más de 40 años de historia con un show especial

La emblemática banda santafesina se presentará en el Centro Cultural Cauces para recorrer más de cuatro décadas de música, amistad y rock. La noche incluirá clásicos de todas las épocas, canciones de su reciente vinilo “+D40” y un espacio gastronómico para completar la experiencia.